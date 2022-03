Corsi e assistenza personalizzata per gli aspiranti imprenditori - BergamoNews

Bergamo. Con il percorso di orientamento “Mettersi in proprio: una sfida possibile” Bergamo Sviluppo si rivolge a tutti coloro che stanno pensando di avviare un’iniziativa imprenditoriale. In tre incontri verranno fornite ai partecipanti informazioni e strumenti per progettare l’idea d’impresa, dall’individuazione dei punti di forza e debolezza del progetto allo studio del contesto di mercato, fino all’analisi previsionale per determinare le risorse finanziarie e il risultato economico.

Gli incontri, di livello base e organizzati in modalità webinar, si terranno in orario 15-18 secondo il seguente programma:

24 marzo – Analisi dell’idea imprenditoriale

29 marzo – Definizione della strategia di marketing

31 marzo – Fattibilità economico-finanziaria.

Ma il programma a sostegno dell’avvio d’impresa non si ferma qui perché sono stati messi a punto specifici servizi di assistenza personalizzata erogata da esperti dell’avvio d’impresa.

Lo sportello S.TE.P. accompagna gli utenti per un massimo di 8 ore nella validazione dell’idea imprenditoriale per indagarne le reali opportunità. Questo processo strutturato si avvale di percorsi, metodologie e strumenti innovativi derivanti dal business design.

Il Laboratorio delle idee propone invece un percorso della durata massima di 12 ore per facilitare la stesura del piano d’impresa, strumento indispensabile non solo per presentarsi a istituti di credito o investitori, ma anche per verificarne la fattibilità ed effettuare tutte le valutazioni prima della partenza.

Per le aspiranti imprenditrici è attivo infine lo Sportello Orientamento Crisalide, un servizio che accompagna nell’analisi delle competenze e delle attitudini imprenditoriali.

Queste iniziative sono parte del progetto Logica. In corso d’anno verranno proposte, con livelli di approfondimento diversi, altre attività di orientamento e formazione per aiutare concretamente gli aspiranti imprenditori a definire e progettare la loro futura impresa. Tutte le iniziative sono fruibili gratuitamente, ma solo su appuntamento o iscrizione su www.bergamosviluppo.it. Per informazioni Francesca Raso (tel. 035.3888.019, raso@bg.camcom.it).

