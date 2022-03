Atalanta, sorridi: si rivede Ilicic a Zingonia, Zapata aumenta i carichi in palestra - BergamoNews

Zingonia. Buone notizie arrivano nel pomeriggio di mercoledì 9 marzo in casa Atalanta. Sul fronte infortuni e indisponibili Gasperini non ha avuto molta fortuna in questa stagione ma ora arrivano segnali incoraggianti.

Al Centro Bortolotti di Zingonia i nerazzurri si sono allenati per preparare la sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ad assistere alla prima parte della seduta era presente anche Josip Ilicic che ha visto la rifinitura da dietro la porta. Il fantasista sloveno ha parlato e scherzato con i compagni di squadra mostrando di essere sereno. Quello che si augurano i tifosi e anche lo staff tecnico è di riabbracciarlo presto in campo per poter contare sulla sue giocate di alta classe nel finale di stagione.

Prosegue inoltre il percorso di recupero di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che lo vede protagonista in palestra. Difficile capire quando tornerà in campo dopo l’infortunio all’adduttore, ma la descrizione del post è chiara: "Manca poco"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇨🇴Duván Esteban Zapata (@duvanzapata91)

