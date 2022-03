Atalanta–Leverkusen, Il vegetale o Baywatch? La tv del 10 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 10 marzo alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Bayer Leverkusen, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Il mach verrà trasmesso su Tv8, DAZN e Sky Sport.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Così lontani, così vicini” e “Senza nome”.

Nel primo, mentre i medici sono impegnati a risolvere il delicato caso di un ragazzo sordocieco, Cecilia fa a Doc un’offerta inaspettata, scatenando la gelosia di Agnese e di Giulia. Nel frattempo, Riccardo scopre una cosa su Doc che lo mette profondamente in crisi. Gabriel fa una proposta shock a Elisa, mettendola davanti a una scelta difficile.

Nel secondo, Giulia è costretta alla resa dei conti con la sua ingombrante madre quando il compagno di lei viene ricoverato in preda a una sindrome inspiegabile. Proprio quando Doc sembra in procinto di tornare primario, Cecilia scopre qualcosa di compromettente sul suo conto…

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Il caso Collini”. 2001, Fabrizio Collini, operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese, un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso è affidato all’avvocato d’ufficio Caspar Leinen, al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini anche se conosceva bene la vittima. Hans Meyer infatti era stato una specie di padre per lui, lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato una macchina.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il Vegetale”; su Italia1 alle 21.20 “Animali fantastici e dove trovarli”; su Rai4 alle 21.20 “Ted Bundy – Fascino criminale”; su La7D alle 21.30 “Risvegli”; su La5 alle 21.05 “Di nuovo in gioco”; su Iris alle 20.55 “Danni collaterali”; e su Italia2 alle 21.10 “Baywatch”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15: il maestro Daniele Gatti dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nella Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 97 “Renana” e nella Sinfonia n. 4 in re minore per orchestra, op. 1 – 20 di Robert Schumann. Introduzione delle sinfonie da parte del M° Gatti. Regia Ariella Beddini.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

