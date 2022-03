Tetiana, ucraina a Bergamo: “Voglio creare un gruppo che accolga, aiuti e mantenga la nostra cultura” - BergamoNews

Bergamo. Come stai Tetiana? “Cerco di andare avanti. Devo, dobbiamo farlo per forza”.

I modi sono gentili, un timido sorriso addolcisse il viso dalla pelle bianchissima.

Tetiana Boiko, classe 1987, è una giovane donna che ha scelto il nostro Paese, l’Italia, e Bergamo per costruire la sua vita e la sua casa.

Nella nostra città Tetiana ha incontrato anche l’amore.

Parliamo di matrimonio. Ma i discorsi sul futuro, ora, sono più difficili. “Siamo in guerra, ed è impossibile fare previsioni su cosa succederà e su quanto durerà. Tutto dipende dall’Europa e dagli Stati Uniti, che non devono, non possono lasciarci soli. Tutto dipende da loro. L’Ucraina sta resistendo, e non mi aspettavo con tanta forza e determinazione. Ma se restiamo da soli…”.

La testa si riempie di mille pensieri, il cuore è gonfio, lo sguardo si vela.

“Penso a mio fratello Alessandro e ai miei nipoti. Stanno a Ivano-Frankivs’k, nell’Ucraina occidentale. Qui, a oggi, non sono ancora arrivate le bombe, ma è tutto fermo, immobile. Non si lavora, non si esce di casa. I miei nipoti non vanno a scuola da dieci giorni, la ‘didattica a distanza’ non è possibile”.

Improvvisamente colgo la distanza che c’è tra il parlare di vita – pur difficile, complicata, affaticata come quella che abbiamo conosciuto a causa della pandemia – e di guerra. Di morte.

“Abbiamo tanta paura. C’è tanta incertezza. Chissà se arriverà lo stipendio a mio fratello e la pensione ai miei genitori”. La domanda è retorica, in guerra lo smart working non è un’opzione.

Che fare quindi? Come muoversi? Mettersi in viaggio, lasciare tutto e partire? “Ero in Ucraina due settimane fa, quando ancora pareva impossibile che Putin potesse spingersi a tanto. I miei genitori sono con me a Bergamo, da prima dell’inizio del conflitto. Sono qui, al sicuro. Mio fratello, i bambini – 10 e 13 anni – al momento restano lì, in attesa. Vedremo nei prossimi giorni”.

Tetiana è avvocato, in Ucraina ha lavorato al Ministero della Difesa. A Bergamo a studiato lingue, e attualmente si sta adoperando come volontaria per l’accoglienza dei profughi che arrivano dal suo Paese, come interprete e mediatrice culturale.

“La comunità ucraina di Bergamo non era pronta per affrontare tutto ciò. Non eravamo organizzatati. Chi scappa dalla guerra lo fa con ogni mezzo che trova, a piedi, in auto, in treno. Alle frontiere con la Polonia, la Romania e l’Ungheria ora ci sono anche autobus a disposizione dei profughi. Quando gli ucraini arrivano in Italia – come negli altri paesi verso cui scappano – sono formalmente irregolari. Devono essere accolti come rifugiati e deve essere spiegato loro cosa fare, che – a Bergamo – c’è la Caritas diocesana che sta predisponendo un programma di assistenza, che possono andare a stare in seminario e dalle suore di Matris Domini. Tutto questo lo scoprono quando arrivano, e arrivano in tanti; serve che qualcuno glielo spieghi nella loro lingua e dica loro come comportarsi. Stiamo facendo questo”.

È prevedibile che la situazione non cambi in breve tempo. “Bisogna organizzarsi. Il mio progetto è quello di dar vita a un’associazione di connazionali che possa occuparsi sia della prima accoglienza sia di mantenere viva la cultura ucraina. Penso, in particolare, ai bambini che resteranno lontani dall’Ucraina chissà per quanto tempo. Siamo al lavoro per questo, anche con amici e colleghi avvocati bergamaschi. Sarebbe bello dare l’opportunità ai bambini ucraini di continuare la scuola nella loro lingua tenendo vive usanze e tradizioni”.

“I bergamaschi – aggiunge Tetiana – sono davvero generosi e accoglienti. Mi piacerebbe favorire l’integrazione sociale, lavorativa e linguistica tra i miei ‘due mondi’, gli ucraini e i bergamaschi, a cui sono davvero riconoscente.

