Sci alpino, Filippo Della Vite conquista l'argento in slalom gigante - BergamoNews

Lo sci alpino bergamasco sta vivendo un momento magico

La conferma è arrivata ai Mondiali Juniores dove Filippo Della Vite ha conquistato la medaglia d’argento nello slalom gigante vinto dal norvegese Alexander Steen Olsen. Dopo aver sfiorato l’accesso alle semifinali nel team event, il 20enne di Ponteranica si è prontamente riscattato sfruttando il pettorale di partenza e terminando la prima manche con soli 69 centesimi da Steen Olsen.

Nonostante una partenza non particolarmente brillante, Della Vite ha saputo contenere il distacco dallo scandinavi chiudendo la prima frazione di gara in seconda posizione e recuperando alcuni centesimi nell’ultimo tratto di pista. Discorso diverso per la seconda manche dove il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha saputo gestire le proprie forze su un fondo particolarmente insidioso che ha creato non pochi problemi agli avversari.

Capace di resistere all’imperiosa rimonta dell’austriaco Lukas Passrugger, Della Vite ha concluso la kermesse iridata con sessanta centesimi di ritardo da Steen Olsene e regalando così all’Italia la quinta medaglia della spedizione. Podio soltanto sfiorato invece per il bresciano Giovanni Franzoni il quale ha guadagnato due posizione nella seconda parte della competizione attestandosi in quinta piazza, lontano 1”25 dal vincitore.

Della Vite tornerà ora in Europa per concentrarsi sui giganti di Coppa del Mondo in programma a Kranjska Gora il 12 e il 13 marzo prossimi con l’obiettivo di conquistare punti importanti per la propria crescita .

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!