Romano di Lombardia: si ribaltano con l'auto, liberati dai vigili del fuoco - BergamoNews

Romano di Lombardia. Ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada, rimanendo incastrato nell’abitacolo ribaltato su un fianco.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Romano per liberare i due occupanti, un uomo di 81 anni e una donna di 71.

L’incidente è accaduto intorno alle 8.40 di mercoledì mattina in via Balilla, all’incrocio con via del Commercio. Sul posto anche un’ambulanza, che ha preso in carico i due anziani. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Treviglio in codice verde per accertamenti.

