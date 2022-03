Riforma appalti, Pergreffi (Lega): “Accolte le nostre richieste per le imprese di prossimità, revisione prezzi e sburocratizzazione” - BergamoNews

Simona Pergreffi (Lega), senatrice della Lega in commissione Lavori pubblici dichiara: “Grazie al contributo della Lega sono state inserite nella legge delega sulla riforma degli appalti iniziative concrete per semplificare la disciplina che regola i contratti pubblici, con il duplice obiettivo di garantire chiarezza e sostegno alle nostre attività mettendo in risalto le nostre eccellenze. Bene l’approvazione in commissione della proposta che tutela il Made in Italy nelle forniture pubbliche, garantendo la quota maggioritaria di prodotti italiani rispetto a quelli di altri paesi, e di quella che impone la semplificazione delle regole che configurano l’illecito professionale, individuando precisamente le cause per l’esclusione dai bandi. Ottima notizia anche il via libera alla possibilità di suddividere o accorpare gli appalti in lotti, che valorizza le PMI e le micro imprese dei territori, ed il vincolo di un regime obbligatorio per la revisione dei prezzi al verificarsi di situazioni oggettivamente particolari ed imprevedibili, fondamentale per garantire l’aderenza dei costi al reale andamento del mercato. Siamo orgogliosi di aver ottenuto l’approvazione di queste iniziative di buonsenso, per le quali attendiamo fiduciosi il vaglio del Parlamento. Risultati tangibili che sono frutto di trattative con la maggioranza di Governo, sulla quale certamente non avremmo potuto incidere stando all’opposizione”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!