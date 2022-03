Poche nuvole, temperature in risalita - BergamoNews

Il quotidiano bollettino del Centro meteorologico lombardo, curato da Francesco Sudati, ci porta a vedere che tempo farà a Bergamo in questo mercoledì 9 marzo.

ANALISI GENERALE

La presenza di un robusto campo anticiclonico sul centro-nord Europa, mantiene lontano le perturbazioni atlantiche dalla nostra regione, favorendo stabilità atmosferica con prevalenza di bel tempo. Ne consegue un clima secco e con temperature ancora inferiori alla media del periodo.

Mercoledì 9 marzo 2022

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo temporanei e locali addensamenti cumuliformi durante le ore centrali, ma senza fenomeni associati.

Temperature: In pianura minime in lieve calo e comprese tra -3/0 °C (+1/+5 °C in ambito urbano); massime in lieve aumento e comprese tra +12/15 °C;

Giovedì 10 marzo 2022

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo temporanei e locali addensamenti cumuliformi durante le ore centrali, ma senza fenomeni associati.

Temperature: In pianura minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra -2/+1 °C (+3/+6 °C in ambito urbano); massime in lieve aumento e comprese tra +14/17 °C;

Venerdì 11 marzo 2022

Tempo Previsto: Generale aumento della nuvolosità, specialmente a ridosso dei rilievi prealpini e lungo la pedemontana, ove potranno verificarsi deboli e locali precipitazioni, nevose oltre 500-600 metri. Altrove passaggi nuvolosi irregolari, senza fenomeni associati.

Temperature: In pianura minime in lieve aumento e comprese tra +1/+4 °C (+5/+7 °C in ambito urbano); massime in moderata diminuzione e comprese tra +11/13 °C;

