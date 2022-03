Più forti del destino, 18 regali o Tre all'improvviso? La tv del 9 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 9 marzo su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “18 regali”. 2001: Elisa e Alessio aspettano una bambina che si chiamerà Anna, ma la futura madre scopre di avere un tumore che non le permetterà di sopravvivere alla nascita della figlia. Sconvolta, sale in auto e guida sotto – una fitta pioggia. In quel preciso istante accade un salto nel tempo, nel 2019: Anna litiga con il padre nel giorno del suo 18esimo compleanno e scappa da casa; viene investita da Elisa che la soccorre e l’accoglie in casa sua. Anna capisce di vivere in un altro tempo e che Elisa è sua madre, ma non glielo svela: la ragazza condividerà con i genitori quel loro difficile segmento di vita, precedente alla sua nascita.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola vi vorrei”. I momenti più divertenti delle ultime stagioni di “Un’ora ola Vi vorrei”. Umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione affrontati da Enrico Brignano nel suo consueto modo, dissacrante ed ironico.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.40 prenderà il via la serie “Più forti del destino”. Palermo, 1897, tre donne: Arianna, Rosalia e Costanza, rimangono sconvolte dopo un incendio causato alla mostra delle nuove tecnologie. Inoltre, l’incendio è stato provocato da un proiettore facendo divampare tantissime vittime. “Nelle quattro puntate di “Più forti del destino” – si legge sulla pagina internet del Tv, Sorrisi e Canzoni – vengono raccontate le vicende di tre donne costrette a subire le ingiustizie di un contesto sociale fortemente maschilista come quello siciliano. Le loro vite cambieranno il giorno dell’inaugurazione della Mostra sulle nuove tecnologie a Palermo. In quella occasione viene presentato il Cinematografo, il padiglione è affollatissimo e all’improvviso scoppia un incendio. Non si contano i morti, soprattutto donne, e chi riesce a salvarsi avrà gravi conseguenze”.

Italia1 alle 21.15 trasmetterà “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film su Rai4 alle 21.20 “Una preghiera prima dell’alba”; su La7D alle 21.30 “Turks & Caicos”; su La5 alle 21.05 “Tre all’improvviso”; su Iris alle 20.55 “Eyes Wide Shut”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con il concerto “Human”. Il maestro Daniele Gatti dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nella Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore, op. 38 “Primavera” e nella Sinfonia n. 2 in do maggiore per orchestra, – op. 61 di Robert Schumann. Introduzione delle sinfonie da parte del M° Gatti. Regia Ariella Beddini.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Capitan Harlock ssx/Capitan Harlock”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

