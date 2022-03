"Parole dedicate", Francuccio Gesualdi, allievo di don Milani parla agli studenti di equità - BergamoNews

Bergamo. Giovedì 10 marzo alle ore 10.00, online sul canale YouTube del Comune di Bergamo, si terrà il terzo appuntamento di “Parole dedicate”. Gli studenti incontrano i testimoni della memoria e dell’impegno civile sui temi della Legalità e della Costituzione, il percorso, organizzato dal Centro di Promozione della Legalità (CPL) per la provincia di Bergamo (con l’Istituto Superiore “Giulio Natta” come capofila) e dall’Ufficio Scolastico Territoriale in collaborazione con il Comune di Bergamo, che si pone l’obiettivo di formare gli studenti delle scuole superiori bergamasche ad un modello di società democratica, pluralista, aperta e tollerante, attraverso il peso della parole scelte dai Padri Costituenti.

Dopo aver trattato nel primo appuntamento il tema della Libertà, e nel secondo quello della Giustizia, nel terzo sarà protagonista la parola Equità che abbraccia in modo ampio la questione delle opportunità uguali per tutti.

L’intervento di approfondimento, introdotto da Rocco Artifoni di Libera Bergamo, è affidato a Francuccio Gesualdi, allievo di don Milani e coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo.

Attivista e saggista italiano, Gesualdi ha pubblicato vari libri e articoli riguardanti la negazione dei diritti umani, lo sfruttamento del lavoro minorile, la crisi dell’occupazione, l’impoverimento a livello globale, il problema energetico, il debito del Terzo Mondo e molto altro ancora. Promuove l’uso di strumenti come il consumo critico, la finanza sostenibile, la banca del tempo, cercando di favorire una rivoluzione degli stili di vita, della produzione e dell’economia.

L’incontro sarà accompagnato dagli interventi di Marzia Marchesi, Assessora alla Pace, Legalità, Educazione alla Cittadinanza Comune di Bergamo, e di Maria Amodeo, Dirigente scolastico ISIS Giulio Natta, e dei ragazzi di Social Lecito che porranno le domande finali.

Parole dedicate rappresenta un’agenda di cinque incontri con cadenza mensile incentrati su altrettante parole chiave presenti nella Costituzione italiana, approfondite nel loro significato anche alla luce del nucleo tematico di base del percorso di educazione alla legalità che il progetto del CPL nel suo complesso prevede annualmente. In particolare, per il 2022, gli studenti riflettono sul rapporto delle parole libertà, giustizia, equità, cittadinanza, dignità con le azioni concrete di legalità grazie al contributo di autorevoli figure che di volta in volta interverranno con il loro contributo di approfondimento.

Prossimi appuntamenti

Aprile – Cittadinanza

Maggio – Dignità

Il percorso prevede la partecipazione attiva di SocialLecito, il gruppo di studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado della provincia, molti dei quali rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca e dei Consigli di Istituto, che ha il compito di documentare le attività del progetto e di curare le piattaforme social attraverso le quali le studentesse e gli studenti del gruppo interagiscono e pubblicano i loro contributi.

I diversi appuntamenti saranno inoltre caratterizzati anche dalla proiezione di due contributi video: il primo, a cura di Filippo Pizzolato, di commento alla parola della Costituzione italiana oggetto di approfondimento; il secondo, realizzato da studenti di diverse scuole coinvolti nel percorso formativo, che descrive il significato che quella parola ha oggi per quei ragazzi.

Tutto il percorso sarà trasmetto in streaming sul canale YouTube del Comune di Bergamo https://bit.ly/3omRwDF

