FNP e la riforma sanitaria - BergamoNews

Il riordino del sistema sanitario lombardo, realizzato con la legge regionale di riforma del dicembre scorso, necessita di un’analisi profonda nei contenuti e nelle prospettive.

FNP CISL di Bergamo dedica alla Riforma Moratti l’attenzione che merita uno dei temi più discussi e importanti per il territorio, anche alla luce di quanto successo negli ultimi due anni.

Sul tema, la categoria dei Pensionati di via Carnovali ha proposto, insieme a CISL, una seria discussione, con un focus particolare dedicato al progetto delle case di comunità.

In provincia, la riforma prevede la Realizzazione di 20 Case di Comunità, 12 Centrali Operative Territoriali e 6 ospedali di comunità. Il sindacato dei pensionati lamenta lo scarso coinvolgimento dei territori e delle forze sociali presenti.

Affiora anche il problema dell’occupazione, dopo anni di spending review e di tagli alla sanità pubblica.

Infine, in questa discussione FNP CISL non dimentica la scarsa attitudine degli anziani alla tecnologia, ormai condizione indispensabile per poter usufruire di ogni servizio o prestazione.

