Danil e Kira, 8 e 5 anni, da Kiev a Cisano: ora vanno a scuola, seguiti da un interprete - BergamoNews

Cisano Bergamasco. Sono arrivati martedì scorso a Milano da Kiev, cuore del conflitto, insieme alla mamma e al fratellino più piccolo, di appena due mesi. Lì, hanno incontrato per la prima volta la donna che si è offerta di ospitarli nella sua casa a Cisano Bergamasco. “Si è resa disponibile tramite canali Facebook ed alcune amicizie – spiega il sindaco del paese, Andrea Previtali -. Appena arrivati in Stazione centrale, li ha caricati in macchina. Nemmeno si conoscevano, a lei va tutta la mia riconoscenza”.

Da lunedì Danil, 8 anni, e la sorellina Kira di 5, hanno cominciato a frequentare la scuola elementare e materna del paese. “Ci siamo attivati subito – commenta il primo cittadino -. Dopo avere sottoposto la famiglia al tampone e sbrigato alcune pratiche burocratiche, abbiamo pensato a come inserirli a scuola. L’amministrazione offre il trasporto scolastico, mentre il gestore ha assicurato la gratuità della mensa vista la situazione straordinaria”.

Danil ha 18 nuovi compagni di banco con cui stringere amicizia. “La sua è una classe meno numerosa rispetto alle altre – osserva il sindaco – un pizzico più facile da seguire”. Il programma, in questi giorni, è rallentato proprio per favorire l’inserimento del nuovo arrivato. Il piccolo, che parla russo, è affiancato da un insegnante traduttore, subito messo a disposizione dalla preside per facilitare la comunicazione con i compagni. Indosso, tutti e 18 portano un’etichetta con scritto il loro nome, per rendersi immediatamente riconoscibili. “Gioca, partecipa, piano piano sta cercando di inserirsi – aggiunge il sindaco -. Come la sorellina”. Che frequenta l’asilo insieme alla figlia della donna che li ha accolti in paese. Il momento che amano di più? “L’intervallo in cortile”.

“Ad oggi, nel nostro comune, sono registrati 15 profughi ucraini, la metà sono bambini con meno di 8 anni – conclude il sindaco Previtali -. Altri due di loro, verranno a breve inseriti nelle nostre scuole”. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha recentemente spiegato che “la scuola italiana è pronta ad accogliere bambini e ragazzi ucraini. Come Ministero stiamo predisponendo indicazioni e risorse per sostenere le comunità scolastiche in questo impegno. La pace si costruisce con la solidarietà e l’inclusione. Stiamo lavorando per far sì che ogni bambino e ragazzo in fuga dalla guerra possa essere accolto con il sostegno necessario e proseguire il proprio percorso educativo e formativo”.

