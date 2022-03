Covid, sono 12 le classi in quarantena a Bergamo: un mese fa erano 617 - BergamoNews

In un mese oltre 600 classi in meno in quarantena: l’ultima comunicazione di Ats Bergamo sul tema della diffusione del Covid in ambito scolastico, aggiornata al 6 marzo, evidenzia la presenza in provincia di Bergamo di sole 12 classi costrette all’isolamento, contro le 617 del 6 febbraio.

Nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo non è stato necessario ricorrere alla quarantena per le classi di infanzia o nido, una sola tra le primarie, quattro nelle secondarie di primo grado e sette nelle secondarie di secondo grado: 231, complessivamente, gli alunni isolati, nessuno invece tra gli operatori scolastici.

Nello stesso lasso di tempo sono stati effettuati 3.399 tamponi, dai quali sono emersi 504 positivi: incidenza del 14,8%.

© Riproduzione riservata

