Capannone della solidarietà a Curno: "Ecco di cosa abbiamo bisogno, cerchiamo volontari" - BergamoNews

Curno. L’Associazione Culturale Zlaghoda, che sta gestendo a Curno in via Enrico Fermi 48 la raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina, annuncia una nuova modifica degli orari di apertura del centro.

Dal 10 marzo le consegne potranno avvenire il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 12 alle 15, il sabato e la domenica, invece, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il lunedì e il giovedì non verranno accettate consegne e i volontari si dedicheranno alle spedizioni e preparazione delle partenze dei viveri raccolti.

Al centro di Curno vengono raccolte solamente le donazioni che arrivano dalla provincia di Bergamo. Chi non abita nella bergamasca è invitato a coordinarsi con il proprio Comune e con la Caritas per l’individuazione delle sedi di consegna più adeguate.

Inoltre, in caso di consegne collettive, occorre chiamare preventivamente il numero 3468453346 e accordarsi per le modalità.

Servono inoltre volontari per aiutare a gestire l’enorme afflusso di donazioni. Chi ha la possibilità di dare il proprio contributo può contattare il numero 348 0145702.

La lista dei beni che possono essere consegnati è consultabile ogni giorno sulla pagina facebook associazione “Zlaghoda”. È importante attenersi all’elenco e non portare al centro materiale non compreso. Indumenti e vestiario di qualsiasi tipo non sono comunque utili in questa fase e non vengono accettati.

