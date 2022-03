Campionato Italiano di ginnastica estetica: l’Oros ASD vince la prima prova - BergamoNews

Debutto da favola per le ragazze dell’Oros ASD di Carvico al Campionato Italiano di ginnastica estetica di gruppo.

Ginevra Giangreco, Letizia Bertuletti, Sofia Genito, Stella Cimino, Malica Bianchini, Ludovica Baccoli, Alice Breviario ed Eva Cebotari hanno infatti preso parte alla prima prova della kermesse tricolore svoltasi ad Alba vincendo nella categoria allieve 10-12 anni.

Costrette a svolgere per un lungo periodo lezioni ed allenamenti da remoto, le atlete allenate dall’ex campionessa russa di ginnastica ritmica Snejana Milet hanno trionfato nel long program internazionale totalizzando 10.90 punti.

“Dopo il lungo ‘stop’ a causa di Covid e gli infiniti allenamenti via internet da casa, siamo fieri di partecipare finalmente alle gare nazionali italiane – ha sottolineato Milet -. Il 6 marzo ha segnato il nostro debutto in pedana e con esso è arrivata la prima vittoria. Siamo fieri di portare il nome della nostra associazione sportiva ‘Oros’ a livelli così alti”.

Dopo aver avuto modo di testare il programma realizzato per la stagione 2022, le rappresentanti della formazione orobica torneranno in gara in occasione del secondo appuntamento del Campionato Nazionale in programma il prossimo 3 aprile a Chiari.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!