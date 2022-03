Bergamo, piantagione di marijuana alle porte della città: 2 arresti e sequestro di 200 chili di droga - BergamoNews

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone, originarie della provincia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoponendo complessivamente a sequestro 146 chilogrammi di marijuana, 6,5 kg di semi di cannabis, 27,7 kg di hashish e 822 piante di marijuana, nonché un impianto di irrigazione, illuminazione e ventilazione utilizzato per la coltivazione di queste ultime.

In particolare, all’esito di una mirata attività di pedinamento e appostamento, i finanzieri del Gruppo di Bergamo hanno inizialmente rinvenuto in un box-auto localizzato nel capoluogo una parte delle sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione all’interno di un’azienda agricola in un comune limitrofo a Bergamo, dove la partita di droga era destinata, ha consentito di rinvenire, abilmente occultata all’interno della tenuta, una piantagione di marijuana, dotata di un moderno sistema di irrigatori, impianti di illuminazione, umidificatori e condizionatori utilizzati per creare il microclima ideale per la coltivazione delle piantine.

Il conduttore del box-auto e il responsabile dell’azienda agricola sono stati tratti in arresto e associati alla locale casa circondariale.

L’attività di servizio conferma l’impegno dalla Guardia di Finanza nella lotta ai traffici e allo spaccio di sostanze stupefacenti, il cui uso danneggia soprattutto i più giovani, ed al contrasto dell’illecito arricchimento da parte delle organizzazioni criminali.

© Riproduzione riservata

