Bergamo, i quartieri di Santa Lucia e Loreto collegati da una pista ciclabile - BergamoNews

Bergamo. Una nuova pista ciclabile, che collega i quartieri di Santa Lucia e Loreto, e un grande spazio civico, di oltre 2200 metri quadrati, destinato a ospitare l’assessorato alle Politiche sociali, attualmente in via San Lazzaro, e le associazioni di questa porzione di città: sono stati consegnati proprio in questi giorni due tra gli ultimi interventi legati alla grande opera di riqualificazione degli ex Ospedali Riuniti, un’operazione realizzata secondo il crono programma da Cassa Depositi e Prestiti e che ha consentito la realizzazione della nuova Accademia Nazionale della Guardia di Finanza.

Ciclabile e nuovo polo civico rappresentano il completamento delle opere pubbliche legate alla grande riqualificazione del comparto urbano di largo Barozzi. Per essere più precisi, il cantiere della nuova Accademia ha consentito al Comune di Bergamo di realizzare:

– la nuova pavimentazione in pietra dei marciapiedi lungo tutto il tratto di fronte all’ingresso dell’Accademia in Largo Barozzi;

– l’eliminazione del controviale di Largo Barozzi con la contestuale realizzazione di nuovo accesso pedonalizzato all’Accademia;

– i nuovi parcheggi lungo via Statuto con nuove alberature;

– l’allargamento della parte pedonalizzata dell’attuale piazzetta Santa Lucia oltre alla nuova pavimentazione della sede stradale con rialzo a filo marciapiede;

– Il nuovo assetto di Largo Barozzi, con alberature e l’eliminazione del controviale

Ancora più specificamente, l’intervento su Piazzetta Santa Lucia ha previsto un incremento dei parcheggi, con la realizzazione di una decina di nuovi stalli lungo via Statuto, con un spostamento di soli di 50 m degli 8 presenti attualmente in piazzetta Santa Lucia. Vi sono ora anche nuovi posti per il carico scarico delle merci per i negozi esistenti, sia su via Santa Lucia che su via XXIV Maggio e via IV Novembre;

– il completo rifacimento di tutta la pavimentazione, dalla Piazzetta a Largo Barozzi, sostituendo l’asfalto con la pietra, realizzando filari di nuove alberature e installando nuovo arredo urbano;

– l’allargamento dell’area pedonale di piazzetta Santa Lucia: la sede stradale è ora identica a quella di via Statuto.

Nella giornata di oggi, mercoledì, la pista ciclabile – di 600 metri di lunghezza e che rende di fatto permeabile il comparto degli ex Riuniti – è stata aperta – sarà chiusa sabato mattina in concomitanza con il giuramento dei cadetti della Guardia di Finanza, per motivi di sicurezza – al pubblico: sul suo tracciato, che da via dello Statuto si snoda fino a via Innocenzo XI e, da qui, a piazza Risorgimento, sono state realizzate due “stazioni” della BiGi, il servizio di bike sharing del Comune di Bergamo e ATB, recentemente rinnovato.

All’interno del padiglione lungo via XXIV maggio, consegnato anch’esso al Comune in questi giorni, troveranno spazio la sede, per oltre 1300mq, dell’Assessorato alle Politiche Sociali – che ora si trova in un immobile che il Comune di Bergamo è intenzionato a cedere -: parte ora l’iter che condurrà al trasloco degli uffici nella nuova sede, un processo che l’Amministrazione conta di avviare tra maggio e giugno di quest’anno e concludere entro l’estate prossima.

Parte degli altri 750 mq dell’immobile saranno invece tutti a beneficio dei quartieri di Santa Lucia e Loreto: è agli sgoccioli il percorso condiviso con le reti di quartiere per individuare le destinazioni all’interno del padiglione. Quella della realizzazione di un grande centro polifunzionale pubblico era una delle principali richieste espresse dai cittadini intervenuti in occasione del lungo percorso di partecipazione sulla riqualificazione dell’area: tra il 2015 e il 2018 si sono infatti tenuti 4 assemblee pubbliche (alcune organizzate dalla rete sociale e dal Comitato del quartiere) e ben 15 incontri di gruppi tematici, oltre a due sopralluoghi con l’Assessore Francesco Valesini negli spazi di via XXIV maggio.

Al polo civico saranno destinati alcuni degli spazi del piano interrato, con laboratori e sale riunioni per il quartiere, e parte del piano terra, con uffici, servizi igienici e ulteriori spazi a beneficio dei cittadini e delle associazioni della zona. Il resto dell’immobile sarà invece destinato agli uffici e agli operatori delle Politiche Sociali del Comune di Bergamo.

All’interno dell’area degli ex Riuniti, inoltre, sono quasi completate anche alcune strutture sportive che saranno anche convenzionate per un utilizzo non solamente destinato alla Guardia di Finanza. L’intervento prevede anche, nell’ambito del 4° lotto di intervento, di ricavare 90 posti auto interrati nel comparto di via XXIV Maggio, parcheggi che saranno a uso pubblico, in modo da venire incontro alla richiesta di ulteriori stalli di sosta nella zona.

Si completa, quindi, un intervento di grande significato per i quartieri di Santa Lucia e Loreto, quello sugli spazi di pubblico interesse all’interno del grande comparto degli ex Ospedali Riuniti, un’area di oltre 122mila metri quadrati che è stata interessata da un intervento di riqualificazione del valore di 75milioni di euro realizzato da Cassa Depositi e Prestiti. Di questa area, ben 5100 metri quadrati sono divenuti nuova superficie pubblica con lavori per oltre 5,4 milioni di euro a carico dell’operatore.

