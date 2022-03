Women work: le soft e hard skills per riqualificarsi e rientrare nel mercato del lavoro - BergamoNews

Un nuovo percorso tutto dedicato alle donne e al loro rientro nel mercato del lavoro, approda tra i progetti di politica attiva che Fondazione Maddalena di Canossa organizza per il 2022.

WOMEN WORK, questo il titolo ideato, nato da una collaborazione tra gli sportelli di ORALAVORA e FMDCLavoro, per creare una rete a sostegno delle donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro.

Women Work , con a logo la WW, perché le donne un po’ sono delle super eroine come Wonder Woman, capaci di giostrarsi tra il ruolo sociale di care giver per eccellenza e il ruolo di lavoratrici.

Mai come ora si avverte il bisogno di supportare quelle donne che hanno necessità e voglia di spendersi nel mercato del lavoro, a cui tornano dopo un periodo di assenza forzato, sia per maternità,

che per esigenze familiari, per chiusure di comparti aziendali, ecc. … e che hanno bisogno di un accompagnamento specifico a loro dedicato.

Ricollocarsi al lavoro dopo un periodo di distacco forzato, richiede la messa a fuoco di desideri, aspirazioni e obiettivi, con l’intento di costruire un nuovo inizio e nuovi orizzonti.

La necessità di riqualificarsi professionalmente e di apprendere o aggiornare competenze possedute, la necessità di focalizzarsi su alcune soft skills possedute e intraprendere un lavoro di autovalutazione e autoanalisi, per accrescere competenze da potenziare, sono alcuni dei passi da compiere per ricollocarsi lavorativamente.

Due i percorsi da 80 ore, completamente finanziati per disoccupate over 30, in partenza ad aprile:

– RIMOTIVARSI AL LAVORO: SOFT E HARD SKILLS PER L’OPERATORE D’UFFICIO

– RIMOTIVARSI AL LAVORO: SOFT E HARD SKILLS PER L’OPERATORE SPECIALIZZATO AGENZIE DI PULIZIE

Il corso sarà un accompagnamento in questo viaggio, sostenendo l’acquisizione di hard e soft skills specifiche, guidati da professionisti del settore, tra cui la dott.ssa Roberta Taddeo, ideatrice di ORALAVORA , una rete di sportelli lavoro aperti in diversi comuni del territorio Lombardo e non solo, che dell’accompagnamento al lavoro delle donne ha fatto una sua bandiera.

Una partnership tra ORALAVORA e FMDC LAVORO, nata tra Donne che hanno deciso di spendersi per le Donne, con l’obiettivo di supportare e insieme vincere il Gender Gap nel mercato del lavoro.

Contattaci per maggiori informazioni allo 030.5577259 o via mail lavoroeformazione@fmdc.it o visita il nostro sito www.fmdclavoro.it

© Riproduzione riservata

