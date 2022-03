Scontro frontale nel Milanese: muore una donna di Terno d'Isola - BergamoNews

Terno d’Isola. È morta in un incidente stradale mentre tornava a casa dal lavoro.

Emanuela Rubini, 54enne di Terno d’Isola, ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto martedì 8 marzo intorno alle 17.20 in via Leonardo Da Vinci, la strada che collega Pozzo d’Adda a Bettola, in provincia di Milano.

La donna era da poco uscita dal lavoro: era dipendente di uno studio di commercialisti di Pozzo d’Adda. Terminata la giornata lavorativa, Manuela è salita sulla sua Lancia Y per tornare a casa, dove non è mai arrivata. Una Seat Ibiza, probabilmente in fase di sorpasso, ha invaso la corsia opposta ed ha centrato in pieno l’auto della 54enne, che è deceduta sul colpo.

Nel sinistro sono state coinvolte altre due persone: un 25enne, alla guida della Seat Ibiza, è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. L’altra donna, una 40enne, è stata invece portata al pronto soccorso in codice verde per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Pioltello, l’elisoccorso, un’automedica, la Croce Azzurra di Trezzo e la Croce Bianca.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!