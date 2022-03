Liverpool-Inter, Una giusta causa o Wonder woman? La tv dell'8 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 8 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Una giusta causa”. Nel 1955 Ruth Bader Ginsburg fu una delle prime donne ad essere ammesse alla facoltà di giurisprudenza della prestigiosa università di Harvard. Nonostante un’altra laurea alla Columbia, le fu impossibile trovare lavoro negli studi legali, rifiutata soltanto per essere una donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, Ruth aprì un processo per discriminazione di genere riuscendo a vincerlo e creando un precedente nella storia legale americana. Nel 1993 fu nominata giudice della Corte Suprema…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Settima edizione del comedy show più esilarante della tv. Tanti giochi in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova, con l’unico scopo di portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Liverpool e Inter, valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Wonder woman”; su Rai4 alle 21.20 “I See You”; su Rai5 alle 21.15 “The Wife – Vivere nell’ombra”; su Iris alle 20.55 “Quel treno per Yuma” e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!