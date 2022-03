Europei Giovani e Cadetti, oro per Rizzi e Pietrobelli nella prova a squadre di spada Under 17 - BergamoNews

La scherma bergamasca può festeggiare il secondo oro ai Campionati Europei Giovani e Cadetti.

A guidare il movimento orobico sul gradino più alto del podio sono stati Jacopo Rizzi (Polisportiva Scherma Bergamo) e Giacomo Patrick Pietrobelli (Società del Giardino di Milano) che hanno conquistato il titolo continentale nella prova a squadre di spada Under 17.

Dopo esser stati protagonisti nella gara individuale, il 16enne di Alzano Lombardo e il coetaneo di Bergamo hanno condotto l’Italia a un nuovo trionfo regalando così la settima affermazione della rassegna continentale.

Schierati sulla pedana di Novi Sad in compagnia di Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia) e Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia), Rizzi e Pietrobelli hanno confermato l’ottima condizione fisica sin dagli ottavi che li hanno visti superare il Belgio con un rotondo 45-21.

Chiamati ad affrontare l’Ucraina ai quarti di finale, i ragazzi guidati dal maestro Dago Tassinari si sono aggiudicati il match per 45-35 prima di lasciarsi andare a un intenso abbraccio con gli avversari, scesi in pedana nonostante le preoccupazioni legate alla situazione che sta attraversando il proprio paese.

Capaci di superare la Francia in semifinale per 45-35 in un incontro deciso già dopo i primi due turni di assalti, Rizzi e Pietrobelli hanno sfoderato le proprie qualità anche in finale che li ha visti superare l’Ungheria per 45-36

Un duello che ha preso immediatamente la strada dell’Italia complice i successi di Pietrobelli e Galassi che hanno consentito al quartetto tricolore di rimediare alle sconfitte patite da Rizzi (sostituito da Mastromarino) e resistere alla rimonta finale degli sfidanti.

I due spadaccini orobici avranno ora modo di festeggiare i propri trionfi prima di puntare il proprio sguardo sui Mondiali in programma fra poco meno di un mese a Dubai.

© Riproduzione riservata

