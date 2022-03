Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia invita a scoprire il Nuovo T-Roc - BergamoNews

Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, alle ore 09.00-12.30 e 14.00-19.00 nella concessionaria di via Quinto Alpini, 8, Bergamo (https://www.bonaldi.it/sede/bergamo-concessionaria-volkswagen-bergamo), Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia invita a scoprire il nuovo modello del crossover Volkswagen che, dopo il traguardo di un milione di esemplari venduti in appena quattro anni, di cui 110.000 in Italia, si rinnova per aggiungere un ulteriore tassello al percorso di successi nel panorama delle compatte.

“Born Confident” è la sintesi del carattere deciso e spiccatamente urbano del Nuovo T-Roc: interni e particolari di design, connettività e sistemi di assistenza di ultima generazione fanno di questa vettura un crossover che non ha nulla da invidiare ai veicoli di categoria superiore.

“Sono i dettagli, sportivi e di design al tempo stesso, che rendono l’esperienza di guida del Nuovo T-Roc unica e incredibilmente performante. Il nuovo modello di crossover di Volkswagen è caratterizzato da dotazioni tecnologiche innovative, perfette per chi conduce una vita frenetica, contrassegnata dal traffico cittadino, ma anche per chi vuole semplicemente guidare un’auto sicura di sé e delle sue incredibili potenzialità” spiega Andrea Rossi, Brand Manager Volkswagen di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia.

Il mezzo perfetto per chi si nutre della scattante energia della vita cittadina, attento alle ultime tendenze, alla costante ricerca di novità e stimoli: raffinato, accogliente e digitale, l’abitacolo del Nuovo T-Roc si rinnova per accontentare le esigenze degli uomini e delle donne di oggi, pur rimanendo fedele a qualità e cura dei dettagli. Equipaggiato con tutti i più recenti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, rispetto alla precedente versione il Nuovo T-Roc vede ampliate le funzioni del Park Assist e aggiunti l’IQ.Drive Travel Assist e il sistema della velocità ACC predittivo, per una sicura e pienamente soddisfacente esperienza di guida in città.

L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 nelle concessionarie di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia di Bergamo, Treviglio e Sondrio. Per maggiori informazioni: https://www.bonaldi.it/landing/volkswagen-nuovo-t-roc-bonaldi-gruppo-eurocar-italia

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!