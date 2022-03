Atletica leggera, Sara Dossena dice basta: "Mi sposo e studio per diventare nutrizionista" - BergamoNews

C’è tanta commozione, ma al tempo stesso grande consapevolezza nelle parole di Sara Dossena che sui social ha annunciato il proprio ritiro dalle competizioni agonistiche.

Costretta a fare i conti con numerosi infortuni, la 37enne di Clusone ha deciso di congedarsi pubblicando una foto in compagnia del tecnico e futuro marito Maurizio Brassini, al termine della maratona di New York 2017.

Un momento indimenticabile per Dossena, che sulle strade della Grande Mela fece sognare l’Italia tagliando il traguardo di Central Park in sesta posizione, con il tempo di 2h29’39”.

“Vorrei scrivere tante cose, troppe cose, spiegare, raccontare, ma più ci penso e meno trovo le parole adatte per trasmettervi quello che sto provando – scrive -. Per questo mi limito a dire grazie a chi mi ha sostenuta e fatta crescere in tutti questi anni. È arrivato il momento di girare pagina con serenità e consapevolezza”.

Capace di fermare il cronometro in 2h24’00” nel corso dell’edizione 2019 della maratona di Nagoya, la portacolori della 101 Running ha mancato soltanto per sedici secondi il record nazionale di Valeria Straneo, divenendo la terza maratoneta italiana più veloce di sempre.

Ritornata all’atletica leggera dopo una parentesi particolarmente positiva nel triathlon, Dossena non è riuscita a concretizzare il sogno di prendere parte alle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020 a causa di un problema al piede sinistro che l’ha costretta a un’operazione chirurgica.

La carriera della maratoneta seriana si è quindi conclusa con un oro ai Giochi del Mediterraneo e un argento a squadre agli Europei di Berlino 2018, ma anche con l’obiettivo di poter far vivere la propria passione in un’altra veste. “Ora c’è tanta gente da allenare (faticate voi per me) – ha scherzato Dossena -. C’è tanto da studiare (-13 esami alla laurea magistrale per diventare biologa nutrizionista) e c’è poco tempo per preparare il matrimonio (3 giugno 2022)”.

