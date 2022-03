Atalanta, Lee Congerton è il responsabile per lo sviluppo internazionale dell'area sport - BergamoNews

Dopo l’acquisizione degli americani del 55% di La Dea Srl, la sub-holding dei Percassi che controlla l’Atalanta con l’86% delle quote societarie e la nomina di Stephen Pagliuca in qualità di Co-Chairman, lo staff dirigenziale si arricchisce di una nuova figura. Lee Congerton è il Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport.

Lee Congerton inizia la sua esperienza nel mondo del calcio come allenatore dell’U18 per la Federazione gallese, Direttore dell’Academy del Wrexham e allenatore nelle giovanili del Liverpool. Per sette anni, dal 2004 al 2011, lavora tra le file del Chelsea come Head of Youth and Senior Scouting. In seguito si trasferisce in Germania per diventare Direttore Tecnico dell’Amburgo fino al 2014. Il manager gallese torna in Inghilterra come Direttore Sportivo del Sunderland, prima di ricoprire il ruolo di Head of Senior Recruitment al Celtic. Da maggio 2019 passa al Leicester e ora la nuova avventura all’Atalanta.

Queste le sue parole dopo la nomina: “Quando Luca Percassi mi ha contattato non ho avuto alcuna esitazione ed ho subito risposto di sì. Conoscevo già molto bene il Club e la filosofia che lo contraddistingue. Una società sana, in costante crescita ma, nonostante questo, che non perde mai di vista le proprie origini ed ha un’attenzione fuori dal comune nei confronti del proprio settore giovanile e del territorio. Non amo raccontare chi sono, perché credo che il lavoro sia il modo migliore per farmi conoscere. Ringrazio Luca per questa importante occasione e, a chi ama questi colori, posso solo dire che metterò tutta la mia passione e le conoscenze acquisite in questi anni a disposizione dell’Atalanta per renderla ancora più competitiva nel panorama calcistico internazionale”.

La presentazione di Luca Percassi che ha mantenuto la gestione come Amministratore Delegato della società: “Siamo sicuri che Congerton sarà un valore aggiunto nello sviluppo della dimensione internazionale del nostro Club e, proprio per questo, abbiamo deciso di puntare su di un profilo come il suo. La grande professionalità e l’approfondita conoscenza dell’ambiente calcistico di Congerton favoriranno certamente il processo di crescita di un’area che necessità di essere sempre più competitiva e all’avanguardia’”.

