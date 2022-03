Albino, scontro auto-furgone lungo la provinciale: ferita una ragazza - BergamoNews

Albino. Una ragazza è rimasta ferita in modo non grave in seguito a un incidente avvenuto lungo la provinciale Valseriana SPEXSS671 intorno alle 16:40 di martedì.

La dinamica è ancora da chiarire ma le prime informazioni parlano di uno scontro tra una macchina e un furgone.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e il distaccamento volontari di Gazzaniga hanno divelto con la cesoia e il divaricatore lo sportello e liberato la ragazza dall’autovettura affidandola alle cure mediche.

