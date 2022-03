Scuole, asili, asili nido, studi e sale d’attesa: ambienti in sicurezza da virus e batteri - BergamoNews

Dopo tanto tempo di attesa, la fine di un brutto periodo caratterizzato da tante incertezze sembra chiudersi. Le scuole aprono i battenti e i nostri ragazzi rientrano senza più tante restrizioni. L’allerta non si spegne ma l’animo di docenti, para docenti e genitori si rasserena visto che le procedure governative contro la diffusione del coronavirus sono in fase di allentamento.

Cosa impariamo da un lungo periodo di pandemia?

Di certo le norme igieniche sono diventate un tassello importante. E la capacità di cooperare utilizzando strumenti per la prevenzione è un altro elemento che ha trovato tutti d’accordo.

Pur tuttavia in ambienti di accoglienza di un pubblico in costante circolazione l’attenzione non si deve abbassare. Ospitare persone in ambienti dove c’è medio alta ricettività è una responsabilità da non sottovalutare.

Per cui in locali in cui ci sono persone che si incontrano, transitano, oppure stazionano è necessario prendere le dovute precauzioni.

L’attenzione cade subito in locali quali

– asili nido

– scuole materne

– scuole elementari e medie

– università

– sale d’attesa

– uffici pubblici

– uffici privati

– studi professionali

In situazioni simili la semplice ventilazione dell’aria non basta. Per considerare un ambiente purificato è importante capire che avere strumenti certificati per privare l’aria di elementi nocivi è ormai alla portata di tutti. Ed è un fattore che mostra rispetto per la gente ospitata!

Il miglior supporto tecnologico per la sanificazione dell’aria impiega il fotoplasma come tecnologia. CMC Ventilazione (azienda bergamasca presente da 50 anni sul mercato), con studi che hanno più di 20 anni, ha creato una linea di prodotti per la sanificazione che risponde al nome AirLibra.

AirLibra è aria sanificata e con la sua azione vengono abbattuti virus e batteri. La comprovata funzionalità non riguarda solo installazioni già in essere anche sul territorio bergamasco come l’istituto Vittorio Emanuele II.

La certificazione di questi strumenti si allarga anche a certificazioni ambientali e di logica di costruzione di edifici. Un edificio è sano con determinate caratteristiche e AirLibra è un elemento che ne contraddistingue i fattori legati al trattamento dell’aria e, di conseguenza, la vivibilità degli ambienti stessi.

Abbiamo certificati specifici che determinano la migliore vivibilità in un ambiente?

Sì, CMC Ventilazione ha ottenuto le certificazioni

– WELL a sostegno di un ambiente vivibile sia sotto il punto di vista del buon impatto sulla salute dell’uomo. Tocca ambiti legati alla nutrizione, al movimento, al benessere e al confort. La qualità dell’aria determina certamente un fattore comune che, sotto il marchio AirLibra, diventa una garanzia.

– LEED a sostegno del green, alla diffusione di fattori che fanno elevare edifici sani, efficienti, con impianti di aerazione che rispettano sia l’ambiente che la salute di chi lo vive.

AirLibra: alti standard di sicurezza per un marchio a supporto della salute per l’aria che si respira.

Di cosa si tratta? Alta tecnologia al fotoplasma applicata a sanificatori professionali. La loro efficacia è sinonimo di sicurezza per l’aria che respiriamo ed è in grado di abbattere fino al 99,9% di virus e batteri, e i Coronavirus si annientano in meno di 1 secondo.

CMC Ventilazione è innovazione, la ricerca e sviluppo di nuove applicazioni in poche parole, in ambienti in cui circolano o stazionano persone, la risposta è AirLibra.

La tecnologia AirLibra:

– Elimina il 99,99% di ogni forma organica nell’aria

– Abbatte le polveri sottili

– Risolve il problema della sanificazione delle superfici e della formaldeide

– Controlla il grado di tossicità dell’aria in ogni ambiente

AirLibra è a supporto della sicurezza e conta su due caratteristiche importanti. In effetti gli strumenti per la sanificazione dell’aria AirLibra sono progettati per funzionare

– in continuo

– in presenza di persone

Abbiamo visto introdurre specifiche prescrizioni per impianti in cui si possono ospitare persone per disparate funzioni sociale come sale da ballo, discoteche, etc… a fronte del Decreto Capienze (DL 8 ottobre 2021, n 139). La sicurezza si estende in ogni locale in cui la gente permane. Ecco perché il governo vuole responsabilizzare i titolari di locali e AirLibra è a supporto della sicurezza per l’aria che respiriamo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!