Poche nuvole, gelate notturne - BergamoNews

Una nuova settimana è alle porte: Francesco Sudati ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo con il bollettino del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

La presenza di un ponte anticiclonico, che dalle Azzorre si spinge verso l’Europa nord-orientale, favorisce sul Nord Italia e di fatto sulla nostra regione, stabilità atmosferica con prevalenza di tempo soleggiato. Tuttavia, dal bordo orientale della menzionata struttura anticiclonica, scorrono impulsi di masse d’aria polare continentale. Ne consegue un clima asciutto e con temperature inferiori alla media del periodo, con gelate nelle ore notturne e al primo mattino.

Lunedì 7 marzo 2022

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo temporanei e locali addensamenti cumuliformi durante le ore centrali, ma senza fenomeni associati. In tarda serata aumento della nuvolosità sulle Prealpi e Alpi Orobie.

Temperature: In pianura minime in lieve calo e comprese tra -3/0 °C (+1/+5 °C in ambito urbano); massime stazionarie e comprese tra +9/12 °C;

Martedì 8 marzo 2022

Tempo Previsto: Tra la notte e la mattinata molto nuvoloso o coperto lungo la fascia prealpina, pedemontana limitrofa e settore Orobico meridionale con associati brevi e locali episodi di nevischio oltre i 400-500 metri, pioviggine a quote più basse. Altrove transito di nubi in un contesto prevalente di schiarite. Dal pomeriggio rasserena ovunque.

Temperature: In pianura minime in lieve aumento e comprese tra -1/+2 °C (+3/+6 °C in ambito urbano); massime stazionarie e comprese tra +9/12 °C;

Mercoledì 9 marzo 2022

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo temporanei e locali addensamenti cumuliformi durante le ore centrali, ma senza fenomeni associati.

Temperature: In pianura minime in lieve calo e comprese tra -3/0 °C (+1/+5 °C in ambito urbano); massime in lieve aumento e comprese tra +12/15 °C;

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!