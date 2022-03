Mondiali juniores di short track, a Lorenzo Previtali l'oro nella staffetta maschile - BergamoNews

Esordio trionfale per Lorenzo Previtali ai Mondiali juniores di short track andati in scena a Danzica.

Il 16enne di Calusco d’Adda ha infatti condotto l’Italia all’oro nella staffetta maschile aprendo così nel migliore dei modi la rassegna iridata.

Schierato in compagnia di Pietro Castellazzi (Bormio Ghiaccio), Alessandro Loreggia (C.P. Pinè) e Davide Oss Chemper (C.P. Pinè), Previtali si è reso protagonista di una prestazione maiuscola che ha consentito agli azzurri di fermare il cronometro in 4’06”895.

In grado di precedere Ungheria (4’06”986) e Francia (4’07”039), il portacolori dello Sport Evolution Skating non si è fatto schiacciare dalla pressione sfruttando l’esperienza di Oss Chemper (unico componente del quartetto ad aver già preso parte ai Mondiali) e lanciando così un importante segnale in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

“È stata davvero una trasferta ricca di soddisfazioni con i ragazzi che hanno disputato una finale strepitosa – ha sottolineato l’allenatore Nicola Rodigari -. Peccato solo per la caduta della staffetta femminile a qualificazione ormai raggiunta quando potevamo giocarci la semifinale ed un’eventuale finale, ma siamo felici così”.

