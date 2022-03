L'infinita bellezza del lusso naturale - BergamoNews

MALDIVE – SEYCHELLES – MAURITIUS sono destinazioni e mete turistiche dove è possibile viaggiare per turismo e concedersi una splendida vacanza, in massima sicurezza nel rispetto di tutte le vigenti normative sanitarie.

Qui, in questi paradisi tropicali, possiamo offrirvi soluzioni di altissimo livello qualitativo per vivere esperienze di viaggio e vacanza indimenticabili, di lusso e in contesti naturali preziosi.

Un viaggio di Nozze? Una vacanza Golf? Un soggiorno di totale Relax?

Grazie alla collaborazione con Constance Hotels & Resorts mettiamo a vostra disposizione un’esclusiva gamma di strutture di indiscutibile eleganza.

Dal lusso raffinato alle fughe in stile Robinson Crusoe, vivrete circondati da lagune turchesi e mare trasparente, serviti e riveriti da staff eccellenti.

HALAVELI – MOOFUSHI – PRINCE MAURICE – LEMURIA – EPHELIA- BELLE MARE PLAGE se vi sembrano nomi strani, da oggi, potrebbero diventare i nomi dei vostri sogni e dei vostri nuovi desideri di evasione. Perdetevi nelle meraviglie con una navigazione su questo sito https://www.constancehotels.com scegliete la vostra meta preferita e poi…..passate a trovarci in Agenzia.

Saremo ben lieti di progettare e programmare con voi tutto quanto serve per prenotare e partire, certi di potervi fare vivere il più squisito dei sapori di un viaggio verso spiagge paradisiache e paesaggi lussureggianti, garantendovi un eccellente benessere che, sicuramente,

vi meritate.

E…SE GRADITE UN ASSAGGIO, PASSATE A VEDERE E A FOTOGRAFARE LA NOSTRA VETRINA, CONVIENE !

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!