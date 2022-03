Libri per sognare, si sta per chiudere il ciclo di incontri con gli autori - BergamoNews

Si sta per chiudere il calendario di incontri con gli autori della sesta edizione Libri per sognare, manifestazione nata nel 2017 e ideata dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Ascom Confcommercio Bergamo, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e sostenuto da Intesa Sanpaolo.

Il primo appuntamento della prossima settimana è con Francesco D’Adamo, che aveva inaugurato il ciclo degli incontri il 3 febbraio, lunedì 7 marzo alle 10. L’autore de “La traversata”, edito da “Il Castoro”, racconterà la storia di un viaggio tra speranza e condivisione, naufragi e fughe dalla guardia costiera con un fantastico approdo sull’Isola che non c’è.

Martedì 8 marzo alle 10 (con replica il 16 marzo alle 10) i ragazzi incontrano (sempre virtualmente) Matteo Bussola, autore di “Viola e il Blu”, pubblicato da Salani Editore. Il libro affronta il tema dell’identità di genere e dei pregiudizi oltre che degli stereotipi che l’accompagnano, raccontando la storia di Viola, una bambina che gioca a calcio, sfreccia in monopattino e ama vestirsi di Blu.

Gli incontri con gli autori rappresentano uno stimolo in più per i giovani lettori, che possono avere un confronto diretto con chi ha scritto le pagine preferite e trarre ispirazione per la stesura delle recensioni del libro. Ci si avvicina così alla giornata conclusiva dell’iniziativa, in programma il 31 maggio alle ore 10, che vedrà la premiazione del libro e dell’autore più amato dai ragazzi tra quelli in concorso e delle migliori recensioni degli studenti.

Note sui libri e sugli autori dei prossimi incontri

Francesco D’Adamo, La traversata, Ed Il Castoro, 2021

Notte di tempesta. Un’imbarcazione si incaglia in prossimità della costa. Naufraghi giungono a riva, spaventati. Fuggono. Nella sabbia rimane uno zainetto, è di un bambino, Omar. Il vecchio pescatore Ezechiele, accompagnato dal nipote e dal cucciolo Spaghetti, decide di compiere “la traversata” al di là del mare, per riportare lo zainetto alla mamma e rassicurarla che il suo piccolo è arrivato sano e salvo sulle nostre coste. Ezechiele sente di doverlo fare, sente di dover compiere quel viaggio nel nome della condivisione, della fratellanza e dell’importanza dei piccoli gesti. La strana compagnia comincia un’avventura che li porterà alla malinconica Isola Che Non C’è, a sfuggire alla guardia costiera come in un film d’azione, e infine a trovare il modo di comunicare in un paese del tutto sconosciuto.

Francesco D’Adamo è nato nel 1949 a Cremona, dove è cresciuto. Oggi vive e lavora a Milano. Dopo aver frequentato il liceo classico si è laureato in Lettere Moderne. Sin da ragazzino è stato un forte lettore. È sposato e non ha figli. Ha iniziato a scrivere romanzi di genere noir, il primo che ha pubblicato si chiamava Overdose, edito da Mondadori, poi ha iniziato a pubblicare romanzi “per ragazzi” (ma la definizione è tra virgolette perché lui non li definisce così!), il primo è stato Lupo Omega. Nella vita ha fatto l’operaio, il postino e mille lavori in nero per mantenersi all’università, poi il giornalista, il conduttore radiofonico, il pubblicitario e il professore e ora da alcuni anni, con sua enorme soddisfazione, fa solo lo scrittore. Con i suoi romanzi ha vinto diversi premi, sia in Italia che all’estero. I suoi romanzi sono tradotti in 25 paesi.

Matteo Bussola, Viola e il Blu, Salani editore, 2021

Viola i colori li scrive tutti con la maiuscola, perché per lei sono proprio come le persone: ciascuno è unico. Ma non tutti sono d’accordo con lei, specialmente gli adulti. Tanti pensano che esistano cose ‘da maschi’ e cose ‘da femmine’, ma Viola questo fatto non l’ha mai capito bene. Così un giorno decide di chiedere al suo papà, che di lavoro fa il pittore e di colori se ne intende. È maggio, un venerdì pomeriggio, il cielo è azzurrissimo e macchiato di nuvole bianche, il papà è in giardino che cura le genziane. Le genziane hanno un nome da femmine, eppure fanno i fiori Blu. Però ai fiori, per fortuna, nessuno dice niente. Non è come con le persone, pensa Viola. Un fiore va bene a tutti così com’è.

Matteo Bussola è nato a Verona nel 1971.Ha conseguito la laurea in architettura a Venezia ma poi ha preferito dedicarsi alla carriera di fumettista. Lavora con diverse case editrici di fumetti, italiane e straniere. Nel 2011, insieme a Paola Barbato, crea il web-comic “Davvero”, poi pubblicato sotto il marchio Star Comics. Nel 2012 inizia a collaborare con Sergio Bonelli Editore, entrando a far parte dello staff di disegnatori della serie Adam Wild. Tiene una rubrica settimanale su “Robinson” dal titolo Storie alla finestra, e conduce con Federico Taddia un programma settimanale su Radio 24, I padrieterni, sul ruolo dei nuovi padri. Vive a Verona con la compagna, tre figlie e tre cani.

Libri per sognare

L’iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la lettura ed è rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città e della provincia di Bergamo.

È un evento che favorisce il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti, chiamati al doppio ruolo di lettori e recensori di alcuni titoli di letteratura contemporanea per ragazzi, selezionati dalle librerie organizzatrici. Le classi che aderiscono al progetto invitano i propri alunni a leggere i libri selezionati, per poi recensirli ed esprimere la loro preferenza sul portale internet www.libripersognare.it.

I libri in concorso per l’edizione 2022 sono:

• Matteo Bussola, Viola e il Blu, Salani editore, 2021

• Luigi Ballerini, Un sogno sull’oceano, San Paolo Edizioni, 2019

• Francesco D’Adamo, La traversata, Il Castoro, 2021

• Antonio Ferrara, Volovia, Einaudi Ragazzi, 2021

• Teresa Radice e Stefano Turconi, Viola Giramondo, Ed. Bao Publishing 2020

Quasi 1900 i partecipanti alla nuova edizione

All’edizione di quest’anno hanno aderito 34 istituti scolastici, 92 classi e 1893 alunni. Questi i comuni di provenienza: Bergamo, Adrara San Martino, Alzano Lombardo, Bagnatica, Casirate, Costa Volpino, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Ciserano, Clusone, Mapello, Medolago, Nembro, Romano di Lombardia, San Giovanni Bianco, Sorisole, Sant’Omobono Terme, Seriate, Sovere, Torre Boldone, Trescore Balneario, Treviglio, Valbrembo, Villa d’Adda, Vilminore di Scalve, Zogno

Fuori provincia: Cividate Camuno (Bs), Caravate (Va).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!