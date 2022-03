Foppolo, furto alla società degli impianti: cassaforte forzata, via l'incasso del weekend - BergamoNews

Foppolo. Colpo nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 marzo alla società degli impianti sciistici di Foppolo.

Secondo una prima ricostruzione ignoti, dopo avere tentato di scardinare le porte e rotto una finestra, hanno fatto irruzione negli uffici che si trovano davanti alla partenza della Quarta Baita. Una volta entrati, avrebbero forzato la cassaforte con un flessibile, portando via l’incasso del fine settimana.

I vertici della società Foppolo Ski confermano l’accaduto, ma al momento preferiscono non fornire ulteriori dettagli sulla vicenda, in mano ai carabinieri della compagnia di Zogno, saliti in alta Valle Brembana lunedì mattina per i rilievi del caso.

“Siamo fortemente dispiaciuti – si limita a commentare il direttore Marco Calvetti -, ma il nostro impegno per la Valle continua”. Impossibile, al momento, quantificare con esattezza l’entità del bottino: ammonterebbe a diverse migliaio di euro.

