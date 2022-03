Dopo 8 anni aperta la Treviolo-Paladina: "La gestione sarà affidata ad Anas" - BergamoNews

Valbrembo. Dopo otto anni, apre ufficialmente il secondo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, comunemente chiamata Treviolo-Paladina.

La tratta da Curno (zona Leroy Merlin) e l’area nord di Mozzo (circa tre chilometri) è di fatto aperta dalla scorsa estate. Con il taglio del nastro delle 11, allo svincolo Valbrembo 2, diventa percorribile anche il tratto Mozzo-Paladina (circa 1,7 chilometri).

La nuova strada dovrebbe migliorare sensibilmente la circolazione, particolarmente intensa nelle ore di punta (circa 25 mila passaggi al giorno). I primi 3 chilometri – tra i comuni di Curno e Mozzo, appunto – prevedono due corsie centrali dedicate al traffico della strada provinciale e due contro strade laterali riservate alla viabilità locale e alle rampe di innesto e uscita. L’ultimo tratto – tra Mozzo e Paladina – si estende per 1,7 chilometri in trincea e per 350 metri nelle 5 gallerie artificiali, realizzate per il servizio della viabilità locale. Limite di velocità: 50 all’ora.

Un iter travagliato quello della Treviolo-Paladina, che ha visto la Vitali spa subentrare nel febbraio 2018 alla ditta alla quale erano stati affidati i lavori nel 2014, la Fabiani spa. Nel 2019, il cantiere era rimasto fermo mesi per degli imprevisti legati ai sottoservizi (ovvero alla presenza sotto la strada di reti idriche, cavi elettrici e tubature da spostare) che avevano portato l’impresa di Cisano a quantificare extra costi per 21 milioni. Anche la pandemia rallentò ulteriormente i lavori, determinando la mancanza di materiale per completare l’opera, arrivata nel frattempo a costare 46 milioni di euro.

La gestione passerà in capo ad Anas, ci si augura entro la fine dell’anno.

“È la più grande opera che inaugurerà la Provincia di Bergamo in questi anni – osserva il presidente Pasquale Gandolfi -. Il prossimo passo sarà la variante Paladina-Villa d’Alme, in attesa di capire se sarà mai finanziata (costa 450 milioni, ndr) dovremo pensare a come migliorare la viabilità esistente, senza per questo abbandonare il progetto”.

In particolare, sarebbero in corso di valutazione migliorie all’altezza del rondò di Paladina e del rondò dell’Arlecchino, all’ingresso della Valle Brembana.

