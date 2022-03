Cinque incontri per raccontare bene: parte il corso di Paolo Aresi - BergamoNews

Bergamo. “Si può scrivere per rievocare esperienze passate, scrivere per non dimenticare il presente, o magari per sognare, per dare vita e sfogo alla nostra immaginazione. Tutti abbiamo una storia da raccontare, anzi, tante storie. Per molte ragioni, vorremmo raccontarle, ma spesso non lo facciamo”. Lo dice Paolo Aresi mentre presenta il suo nuovo corso di scrittura creativa, che partirà oggi, lunedì 7 marzo, con sede in via Sant’Alessandro. Saranno cinque incontri, ogni lunedì sera.

Il problema, dice lo scrittore bergamasco, è raccontare bene. Cioè in maniera efficace, con parole che riescano a esprimere quello che davvero vogliamo dire, in modo da non annoiare chi ci legge o ci ascolta, e nemmeno tediare noi stessi narratori. Scrivere bene significa individuare parole, frasi evocative, che mettano in moto anche la fantasia di chi legge. Parole nemiche della banalità, di ciò che è solo superficiale. Ma come raccontare in maniera efficace, in maniera da coinvolgere, da trasmettere emozioni a chi legge?

È questo il punto. Il corso di scrittura di Paolo Aresi (che viene riproposto ogni anno dal 1992, è tra i più longevi in Italia) si pone come obiettivo aiutare chi ne sente l’esigenza a esprimersi, a raccontare nel migliore dei modi i suoi pensieri, il suo immaginario.

Paolo Aresi è giornalista e scrittore, è autore di una dozzina di romanzi, tra fantascienza e realismo, dal primo apparso per l’editrice Nord nel 1987 (Oberon, l’avamposto tra i ghiacci), a quello che vinse il premio Urania (Oltre il pianeta del Vento, Mondadori), a Ho pedalato fino alle stelle, pubblicato da Mursia, a Bergamo dell’Altro Ieri (Bolis edizioni) fino all’ultima trilogia di romanzi dedicati a un personaggio storico, il grande ingegnere Andrei Pavlovich Korolev, progettista del programma spaziale dell’Unione Sovietica.

Il corso di Paolo Aresi si svolge per cinque lunedì, sempre dalle 20.45 alle 22.30. Chi fosse interessato può scrivere a paolo.aresi58@gmail.com oppure telefonare al 366.9036612.

