Chernobyl, A history of violence o Ricomincio da te? La tv del 7 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 7 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vostro onore”. Verranno proposti due episodi: nel primo, Ludovica riferisce a Vittorio la nuova posizione di Nino. Vittorio e Salvatore si muovono nell’illegalità per far sparire un’altra macchina che smaschererebbe la loro messa in scena. Danti decide di smuovere un po’ le acque utilizzando degli informatori tra i Silva, mentre Miguel scopre un giro di droga segreto, gestito dal fratello Diego e da uno dei suoi, Carlos, che finisce in carcere.

Nel secondo, in carcere Carlos pianifica di colpire Nino. Inizia una guerra tra il clan Grava e la gang dei Silva. Vittorio si mette all’opera per far inserire Nino in un programma di protezione, il giudice si spinge sempre più in un abisso di illegalità. Senza saperlo, Vittorio danneggia i traffici illeciti di Filippo Grava che, furioso, pianifica la sua vendetta.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm” Delitti in paradiso”. Il più amato presentatore radiofonico di Saint Marie viene ucciso dentro una stanza chiusa a chiave, durante la registrazione del suo programma. Le indagini si rivelano molto complicate… Durante una tempesta, poi, tre campeggiatori sono costretti a cercare un rifugio. La mattina dopo, il corpo di uno dei tre viene ritrovato all’interno della Stazione di Polizia…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.35 andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

La7 alle 21.15 proporrà la mini-serie “Chernobyl”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Real Steel”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Ricomincio da te”; su Iris alle 20.55 “A history of violence” e su Italia2 alle 21.10 “El Dorado – La città perduta”.

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con “Sciarada – Il circolo delle parole – In un futuro aprile”. Un film sulle tracce del giovane Pier Paolo Pasolini attraverso il racconto del cugino, lo scrittore e poeta Nico Naldini.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

