Campionati Italiani di sci alpinismo: a Colere trionfo per Davide Magnini e Alba De Silvestro - BergamoNews

Colere. Le nevi di Colere si sono tinte di tricolore in occasione dei Campionati Italiani di sci alpinismo.

La 42ª edizione della Skialp3 Presolana ha infatti ospitato la rassegna nazionale la quale ha assegnato i titoli assoluto al trentino Davide Magnini e alla veneta Alba De Silvestro (Esercito).

Reduce dal secondo posto nella Transcavallo, Magnini ha ribaltato i pronostici della vigilia in campo maschile precedendo di cinquantatrè secondi Robert Antonioli (Esercito) e di 2’11” Nicolò Canclini (Carabinieri).

In grado di imporre un ritmo elevato sin dall’inizio, Magnini ha sfruttato tutta la propria agilità in un tratto di bosco che gli ha consentito di staccare i propri avversari e tagliare il traguardo scalvino in 1h32’39”.

Quarto posto per il brembano William Boffelli (Underup Ski Team Bergamo) il quale si è reso protagonista di un gesto di grande sportività lasciandosi superare in vista dell’arrivo da Canclini, incappato in un errore di percorso che ha pregiudicato la parte della prova.

In campo femminile trionfo di Alba De Silvestro la quale ha terminato le proprie fatiche in solitaria al termine di un acceso duello con la compagna di squadra Giulia Murada (Esercito).

La 26enne bellunese ha infatti attaccato nell’ultimo tratto lasciandosi alle spalle di trentotto secondi Murada e di 4’25” Elena Nicolini (Brenta Team).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!