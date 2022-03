Atalanta, il quarto posto si complica: fare bene in Europa League per riprendere la corsa Champions - BergamoNews

Concluso il weekend di Serie A è tempo di tracciare bilanci e prendere atto che l’Atalanta ha fatto più di un passo indietro nella corsa alla Champions League. Quando mancano dieci partite alla fine del campionato, con in palio ancora trenta punti, i nerazzurri sono in piena lotta per il quarto posto, però a differenza degli anni passati non danno la sensazione di poter recuperare molto terreno sulle squadre che li precedono.

Se nello stesso periodo dell’anno nelle ultime stagioni la formazione del Gasp sembrava aver ingranato una marcia in più, oggi non si può guardare al futuro prossimo senza avere qualche timore. A livello di risultati la Dea non è riuscita a trovare la continuità dimostrata in passato, quella che è servita per ottenere traguardi importanti come la qualificazione alle ultime tre edizioni di Champions League.

Nonostante le dichiarazioni di Umberto Marino al termine della gara contro la Roma, l’Atalanta non ha messo in mostra lo smalto di un tempo, la condizione fisica sta migliorando ma gli infortuni, in particolare quello di Zapata, stanno pesando sull’economia del gioco. La sconfitta di sabato nello scontro diretto con i giallorossi all’Olimpico è costata l’aggancio in classifica al quinto posto, con una gara in meno disputata.

Un passo falso non così grave se non fosse per i risultati delle concorrenti in lotta per la quarta piazza. La Juventus grazie al successo di misura ottenuto ai danni dello Spezia porta a sei lunghezze il vantaggio sulla coppia Atalanta-Roma. I bianconeri dopo la sconfitta del 27 novembre con gli orobici hanno aperto una striscia positiva di quattordici gare senza perdere e stanno viaggiando su un binario completamente diverso rispetto ai bergamaschi.

La corsa andrà comunque fatta sulla squadra di Allegri, che guardando i punti sembra la più raggiungibile. Difficile infatti ipotizzare un crollo delle prime tre della classe, Milan, Inter e Napoli. Il passo falso dei partenopei nel big match con il Milan non basta al momento all’Atalanta, nonostante lo scontro diretto della trentunesima giornata, per sperare di accorciare il gap di dieci punti sugli azzurri con una partita in meno.

La Dea deve stare attenta perché alle spalle la Roma e la Lazio hanno continuato a recuperare terreno e si stanno avvicinando pericolosamente. I biancocelesti con il 3-0 rifilato al Cagliari sono ora a -1 e lo straordinario momento di forma di Immobile è una minaccia per gli uomini del Gasp.

Dopo aver mancato l’appuntamento per accorciare le distanze sulla terza forza del campionato l’Atalanta deve dimostrare contro Genoa e Bologna di credere nell’obiettivo quarto posto e il doppio impegno negli ottavi di finale di Europa League con il Bayer Leverkusen dovrà essere benzina per la corsa Champions.

