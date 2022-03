Prevale il sereno con qualche passaggio nuvoloso - BergamoNews

Si conclude il primo fresco weekend di marzo: sotto quale cielo lo spiega Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La presenza di un robusto campo di alta pressione, che dall’Europa centro meridionale occidentale si spinge fin verso il comparto Scandinavo e successivamente Russo, continuerà anche nei prossimi giorni a mantenere sul nord Italia e di fatto sulla nostra regione, una certa stabilità atmosferica.

Tuttavia, dal bordo nord orientale della menzionata struttura anticiclonica, si muoveranno impulsi di masse d’aria di origine artica continentale verso i Balcani e l’Italia. Ne conseguirà un clima asciutto sulle regioni settentrionali, ma con temperature inferiori alla media del periodo per gran parte della nuova settimana. Possibili gelate nelle ore notturne in pianura

Domenica 6 marzo 2022

Tempo Previsto: Cieli poco nuvolosi con temporanei passaggi innocui di bande nuvolose più compatte

Temperature: In pianura minime e massime in lieve calo. Minime comprese tra -2/0°C con valori tra 0/2°C in ambito metropolitano. Massime comprese tra 7/10°C

Lunedì 7 marzo 2022

Tempo Previsto: Generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in calo, massime stazionarie Minime in pianura comprese tra -3/-1°C con valori leggermente superiori in ambito metropolitano. Massime in pianura comprese tra 8/11°C

Martedì 8 marzo 2022

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte dai settori alpini fin verso la pedemontana. Precipitazioni generalmente assenti, fatto salvo per temporanei episodi di nevischio sulla fascia prealpina. Dal pomeriggio ampi rasserenamenti ad iniziare dai settori orientali.

Temperature: In pianura valori minimi stazionari o in lieve aumento, compresi tra -2/2°C valori massimi in lieve calo compresi tra 7/10°C

