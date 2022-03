Pavia, il Museo di Storia naturale celebra il bergamasco Torquato Taramelli - BergamoNews

Bergamasco l’autore della prima carta sismica italiana. Bergamasco l’autore della Carta Geologica d’Italia.

Kosmos – Museo di storia naturale e il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, in collaborazione con il Sistema Museale Oltrepò Pavese, con una mostra per capire com’è fatto il nostro Pianeta, per scoprire i fenomeni geologici che impattano sulla nostra società, dai terremoti alle eruzioni vulcaniche, fino al dissesto idrogeologico, ricordano a cento anni dalla sua scomparsa Torquato Taramelli, professore bergamasco di Geologia all’Università di Pavia.

Il percorso della mostra “Terra nascosta. Rocce, vulcani e terremoti dalle scoperte di Taramelli alla Geologia moderna”, che si tiene dal 5 marzo al 12 giugno 2022, si sviluppa su due livelli: uno storico con le principali tappe della carriera scientifica di Taramelli e uno ludico-didattico con postazioni interattive e video per imparare a riconoscere le rocce, leggere la cartografia, considerare i rischi naturali in relazione alle attività umane.

Per l’occasione sono esposti al pubblico per la prima volta anche alcuni acquerelli autografi di Taramelli.

Le opere esposte sono abbinate a ricostruzioni virtuali, per coinvolgere i visitatori in una riflessione sui naturali processi di trasformazione del “Sistema Terra”, considerando “con l’occhio del geologo” l’impatto delle azioni dell’uomo sull’evoluzione del paesaggio.

Presidente della Società Geologica Italiana nel 1890 e nel 1905, si ricorda Taramelli per essere stato uno scienziato eclettico i cui interessi spaziarono dalla stratigrafia alla paleontologia, dalla sismologia alla geomorfologia glaciale.

Innumerevoli le sue consulenze tecniche in qualità di geologo applicato: la progettazione dell’acquedotto pugliese, del traforo del Sempione, del Passo del Turchino e Cremolino, la stima dei danni del nubifragio del 1911 in Valtellina, un progetto di derivazione del fiume Recca a Trieste, del bacino del Crati in Calabria e lo studio dei terreni per la ferrovia Genova-Ovada-Asti e Ronco-Voghera ed in generale di tutta la linea “direttissima” da Genova alla Valle del Po.

Nel discorso di inaugurazione del Congresso della Società Geologica Italiana pronunciato da Taramelli, a Bergamo, il 9 settembre 1890, il ricordo della città che gli ha dato i natali: “Dalle mura della mia città nativa, le Prealpi insubriche vedonsi per amenissimi colli degradare al piano, e questo, come mare di verzura, si stende sino al lontano Appennino, che si scorge in leggera tinta azzurrigna; epperò il problema della formazione della valle padana si offre spontaneo anche alla mente dei meno versati in geologia. Da fanciullo, quando tutt’altro io pensava di me che di occuparmi di tale studio, fissai più volte con intensa curiosità di sapere questo incomparabile orizzonte; ed ora mi è dolce soddisfazione il potere a voi richiamare alcune nozioni, per le quali il panorama che verrete contemplando sì farà più eloquente ed ancora più grandioso”.

