Noi, Lo show dei record o Innocenti bugie? La tv del 6 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 6 marzo su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Noi”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il gioco della vita” e “I fantastici 3”.

Nel primo, a Torino, negli anni ’80, Pietro e Rebecca sono una giovane coppia in attesa di tre gemelli e proprio il giorno del compleanno di lui si rompono le acque e devono correre in ospedale. Non è un parto come tutti gli altri e ci sono delle complicazioni.

Nel secondo, i primi giorni con i tre bambini sono una vera sfida per Pietro e Rebecca. Daniele non si attacca al seno e in generale tutti e tre dormono a ore alterne. Sono entrambi provati e sopraffatti dalla gestione dei piccoli ma, mentre Rebecca è insofferente e si infuria per qualunque cosa, Pietro cerca di mantenere la calma…

Su Canale5 alle 21.30 tornerà “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Per incastrare Elijah, si decide d’installare una microspia nel suo ufficio. Tim aiuta la sorella a ristrutturare la vecchia casa di famiglia e trova una pistola nascosta dentro un muro…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “The day of tomorrow – L’alba del giorno dopo”; su Rai4 alle 21.20 “Innocenti bugie”; su La5 alle 21.05 “Animagemella.com” e su Iris alle 20.55 “La moglie dell’astronauta”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Con “Animali metropolitani”, capiremo come molte creature selvatiche non solo tollerano la presenza di esseri umani, ma ne sono persino attratti. Subito dopo, Gianfranco Anzini ci racconta l’alta valle del Po’, che negli ultimi anni si è a poco a poco svuotata, ad eccezione di Ostana che mostra un incredibile dinamismo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

