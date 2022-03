La due ruote della 3T Bike di Presezzo con i colori dell'Ucraina a scopo benefico - BergamoNews

Presezzo. A sostegno del popolo ucraino, la 3T Bike di Presezzo ha creato un’edizione speciale della “Exploro RaceMax Ukraine”, una bicicletta che si tinge di giallo e azzurro per sostenere il popolo eroico di questo Paese. “Quando l’ho detto a Stijn Vriends, CEO di Vittoria del nostro progetto di bici ucraina – scrive Renè Wiertz, presidente e ceo di 3T, in un post pubblicato sul blog aziendale-, ha immediatamente offerto il suo sostegno per fornire pneumatici gratuiti con i colori coordinati della bandiera ucraina”.

“Notizie orribili provenienti dall’Ucraina, dove il popolo di questo paese sta combattendo per la propria libertà. Siamo in contatto quotidiano con il nostro rivenditore ucraino Sergey, che vive vicino a Kiev, e abbiamo offerto il nostro aiuto a lui e alla sua famiglia. La situazione è davvero devastante come possiamo anche vedere dai video che ci raggiungono attraverso canali di notizie e social media”.

La bicicletta sarà venduta per 7.500 euro e il 100% del ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italia per sostenere le persone in Ucraina. “La bici è dedicata agli eroi in Ucraina che difendono il loro paese e abbiamo aggiunto questa frase: Gloria all’Ucraina! Gloria agli eroi!”.

“Il ciclismo è sinonimo di libertà -conclude Stijn Vriends-: libertà di andare dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Questa bici è un simbolo della libertà per cui il popolo ucraino sta combattendo”.

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo info@3T.bike con oggetto “Ucraina”.

