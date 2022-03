Da Firenze a Roma, altro ko esterno: Atalanta, finale da sali e scendi - BergamoNews

L’Atalanta cade a Roma di misura e si avvia verso un finale di stagione molto strano, pieno di sali e scendi tra prestazioni pimpanti ed altre senza nè capo nè coda.

Aldilà di ennesimi episodi arbitrali discutibili, nella città eterna la Dea non c’è e non va e perde la seconda trasferta consecutiva in campionato. Un altro scontro diretto non vinto (nel girone di ritorno per adesso solo pari con Lazio e Juventus, e ko a Firenze e Olimpico) e posizioni europee che rischiano di compromettersi in maniera molto pericolosa.

Nella capitale Gasperini opta per un Miranchuk falso nueve supportato da Pasalic e Pessina. La squadra di Mourinho adotta un preciso piano di gara: si chiude come una squadra di bassa classifica che deve salvarsi, con due linee cortissime e compatte, per poi cercare di sorprendere Musso e compagni con uomini molto abili nelle ripartenze come Zaniolo, Abraham e Mkhytaryan.

In queste condizioni, senza una punta di peso, gli orobici eseguono solo un possesso palla fine a sè stesso.

Trovare spazi non diventa difficile, di più. Una volta che i giallorossi poi trovano il contropiede vincente la gara si mette ancor più in salita, nel verso sperato e congeniale al piano della Roma. Nemmeno gli ingressi di Muriel, Boga e Malinovskyi rovesciano le sorti del match in quanto l’andamento tattico degli avversari rimane identico.

Nel finale ci provano l’ucraino col mancino e Demiral, spedito a far l’attaccante, di testa ma per Rui Patricio è praticamente normale amministrazione. Per quanto concerne gli episodi arbitrali fa storcere il naso il metro di giudizio utilizzato dal signor Massa, mentre fa discutere un possibile rigore per fallo su Pessina e un fallo di Abraham su Demiral che forse meritava qualcosa di più di un semplice cartellino giallo.

Episodi che però non bastano a giustificare la prestazione opaca degli uomini allenati da Gasperini, i quali ora devono inevitabilmente mettere la testa e la concentrazione già a giovedì, ad una sfida tosta in una competizione che potrebbe regalare una gioia in questo finale di stagione che appare pieno di dubbi.

Questa Dea altalenante, spuntata e ogni tre per due rimaneggiata non sembra avere molte chance di raggiungere il quarto posto e men che meno tentare il colpaccio e vincere l’Europa League.

Se dovesse succedere anche solo una delle due opzioni sarebbe da considerare un vero e proprio miracolo sportivo.

TOP E FLOP

Dalle pagelle nerazzurre escono ben pochi con la sufficienza. Musso salva l’Atalanta dopo tre minuti con un intervento di riflesso che sventa un tentativo di Mancini, Freuler è uno dei pochi lucidi, per il resto è una catena di insufficienze a ruota. Dalla coppia Demiral-Palomino che non è esente da colpe in occasione del vantaggio capitolino, ad Hateboer che si fa bagnare il naso dal giovane Zalewski passando per tutti gli uomini offensivi titolari che, aldilà delle difficoltà effettive nel trovare uno spazio, hanno un approccio molto molle alla partita (Boga e Malinovskyi, seppur senza far faville, tentano qualcosa sbattendosi anche nel venire a prendere palla sulla metà campo). Il 4-3-2-1 iniziale non premia, i cambi non fanno svoltare la squadra.Una serata totalmente negativa sotto ogni singolo aspetto, compreso quello caratteriale. I giallorossi sono risultati più cattivi (6 ammoniti) e più convinti della propria tattica e idea di sviluppo del match.

Le pagelle

Musso 6,5

Hateboer 5

Palomino 6- (Djimsiti SV)

Demiral 6

Zappacosta SV (Pezzella 5)

Freuler 6+

De Roon 5

Koopmeiners 5,5 (Boga 6)

Pasalic 4,5 (Muriel 4)

Pessina 4 (Malinovskyi 6)

Miranchuk 5,5

