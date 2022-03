Criminalità ambientale, a Dalmine incontro con Nando dalla Chiesa - BergamoNews

Dalmine. Nando dalla Chiesa arriva a Dalmine. Il presidente onorario di Libera, docente di sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano, sarà protagonista di un incontro dal titolo “Tra legalità e illegalità. Riflessioni sull’evoluzione del fenomeno della criminalità ambientale in Italia”.

L’appuntamento è lunedì 7 marzo alle 20.45 al teatro dell’oratorio San Giuseppe a Dalmine in viale Natale Betelli, 3.

Interverrà, inoltre, Sergio Cannavò, avvocato, responsabile di Ambiente e Legalità – Legambiente Lombardia.

Modera Luca Bonzanni, giornalista, responsabile di Libera Bergamo Dossier presenze mafie.

È necessario essere muniti di Green Pass ed è gradita la prenotazione: aclidalmine@gmail.com

Verterà sul tema ambientale anche un altro appuntamento in programma mercoledì 6 aprile alle 20.45 all’oratorio Giovanni Paolo II a Mariano, in via Cimaripa, 1. Interverrà la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica e analisi della città e del territorio al Politecnico di Milano. Modererà Francesco Perini (Fridays For Future Bergamo).

L’ingresso è gratuito, è necessario essere muniti di Green Pass ed è gradita la prenotazione inviando un’e-mail ad aclidalmine@gmail.com

Da segnalare, infine, che sabato 26 marzo dalle 14.30 alle 16.30 verrà proposto “Prendiamoci cura del nostro territorio: ritrovo per pulizia collettiva “ al P.L.I.S. del Basso Corso del Fiume Brembo, a Dalmine.

In caso di maltempo questo ritrovo verrà rinviato a sabato 2 aprile.

La prenotazione è obbligatoria tramite Modulo Google sulla pagina Facebook DalminéViva.

L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Molte fedi nei territori”, promossa dalle Acli nell’ambito di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”.

© Riproduzione riservata

