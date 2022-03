Creattiva, va in archivio la 25esima edizione: 40mila visitatori in quattro giorni - BergamoNews

Bergamo. Creattiva festeggia le nozze d’argento con 40mila ammiratrici, giunte da giovedì 3 a domenica 6 marzo alla Fiera di Bergamo da tutta Italia (isole comprese) per partecipare da protagoniste alla 25esima edizione della fiera nazionale di Promoberg dedicata alle Arti manuali.

Costante l’afflusso del pubblico, che resta in grandissima parte al femminile. Non sono però mancati gli uomini, molti dei quali non più relegati al ruolo di tassisti, ma in prima fila per apprendere e partecipare anche loro alle tante centinaia di appuntamenti (corsi, laboratori, dimostrazioni) allestiti da Promoberg e dagli espositori.

Già in fase di prenotazione sono andati sold out i corsi gratuiti firmati Promoberg di scena nelle due nuove aree dedicate al Disegno e Cucito. Nel primo caso, Creattiva Academy è stata curata da Raffaella Barbieri (progettista, pittrice, e decoratrice) e Tommaso Bottalico (spazia da sempre fra tecniche molto diverse e si dedica da diversi anni alla pittura facilitata). Sponsor tecnici: Abralux, Borciani e Bonazzi, Koh – I – Noor Italia. Nell’area Master Stitch sono salite invece in cattedra le insegnanti Liliana Soli (appassionata di Patchwork e Quilting e Cucito Creativo,) e Le Angels della Casa del Quilt, realtà appartenente a donne amanti del cucito e della maglia, con una grande sensibilità alla solidarietà. Tessuti e materiali offerti da Filomania, macchine per cucire fornite da Juki Italia.

Centosettantasette le imprese che si sono distribuite sui 15mila metri quadrati al coperto del polo fieristico di via Lunga, giunte da 15 regioni italiane e da 12 paesi stranieri. Il gruppo targato Bergamo si è confermato il più folto (28 imprese), seguito da Milano (21 imprese) e Lecco (9), per un totale di 80 imprese lombarde. Al secondo posto della classifica regionale il Veneto (31 imprese), terza l’Emilia Romagna (11 imprese). Dall’estero, le imprese più numerose da Spagna e Francia.

Grazie al crescendo di risultati (di espositori e pubblico, con incrementi delle presenze straniere) ottenuti sin dalla prima edizione nel 2008 nei due appuntamenti in primavera e autunno a Bergamo e con l’edizione autunnale alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dalla prossima edizione in ottobre Creattiva viene promossa a fiera ‘internazionale’, il che proietterà ancora di più le imprese e il territorio di Bergamo oltre confine.

guarda tutte le foto 7



Creattiva, si chiude la 25esima edizione

Creattiva è stata teatro anche dell’inaugurazione, sabato 5 marzo, de ‘Il Labirinto della Rosa’, murales promosso da JTI Italia e Save The Planet insieme a Promoberg e in collaborazione con l’associazione Aiuto Donna per promuovere i temi della lotta contro le violenze alle donne e della sostenibilità ambientale. L’opera, realizzata dalla giovane writer Elisa Veronelli, contiene un QR Code che permette di mettersi in contatto con l’associazione anti-violenza attiva nella bergamasca per sostenere le vittime di abusi fisici e psichici. L’opera aiuta anche l’ambiente, grazie ad una vernice anti-smog.

Proseguita con grande soddisfazione di tutti la proficua collaborazione tra Creattiva e gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore “Caterina Caniana” – Polo della Grafica e della Moda di Bergamo ed Ettore Majorana di Seriate.

“Creativa ha aperto nel migliore dei modi la stagione 2022 di Promoberg alla Fiera di Bergamo – dichiara Carlo Conte, Project manager di Creattiva -, riscuotendo grande soddisfazione da parte di espositori e pubblico. Oltre 170 imprese e soprattutto 40mila persone arrivate a Bergamo da tutta Italia e anche dall’estero (nonostante l’incertezza e le restrizioni dovute alla pandemia), grazie ai voli low cost (con base all’aeroporto internazionale gestito da Sacbo a due passi dalla fiera) e ai pullman organizzati autonomamente da diversi gruppi delle nazioni confinanti, sono numeri davvero importanti, visto il contesto ancora molto complicato per il settore fieristico. Abbiamo continuato ad investire per portare novità e alzare ulteriormente l’asticella della qualità: l’ottima risposta di espositori e pubblico ci ripaga degli sforzi compiuti”.

Dalla prossima edizione autunnale, Creattiva si potrà fregiare del titolo di fiera “internazionale”.

“Abbiamo lavorato molto per dare visibilità all’evento anche all’estero – prosegue Conte -, portando a Bergamo un numero significativo di imprese e visitatori stranieri. Regione Lombardia ha riconosciuto il nostro impegno con l’assegnazione della qualifica di evento internazionale. Si tratta di una grande opportunità sia per noi, che possiamo ampliare la vetrina di Creattiva, sia per le imprese, che hanno ulteriori possibilità di fare business. Circa la metà degli espositori e del pubblico di Creattiva arrivano da fuori Lombardia, il che consente forti ricadute positive per il territorio orobico, in particolare per quanto concerne il settore Horeca (hotellerie, restaurant e café), i B&b e la mobilità. Da domani saremo già al lavoro per l’edizione autunnale di Creattiva, ancora più internazionale e attesa da imprese e pubblico in vista delle festività natalizie”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!