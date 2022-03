Coppa del Mondo, infortunio al ginocchio destro per Mattia Casse - BergamoNews

Finale di stagione particolarmente amaro per Mattia Casse.

Lo sciatore residente a Chiuduno sarà infatti costretto a saltare gli ultimi appuntamenti di Coppa del Mondo a causa di una brutta caduta nel corso della seconda discesa libera di Kvitfjell.

Partito con l’obiettivo di cogliere un posto in vista delle finali di Courchevel-Meribel, Casse ha incrociato le punte degli sci poco dopo il primo intermedio scivolando in curva e impattando pesantemente con le reti di protezione.

Rialzatosi inizialmente autonomamente, il 32enne piemontese si è sottoposto poco dopo la gara ad alcuni controlli che hanno evidenziato una frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro.

“Una gran sfortuna. Ora mi prendo tutto il tempo necessario per recuperare, non farò niente nei prossimi tempi – ha commentato Casse -. È chiaro che emotivamente fa abbastanza male questo infortunio, ma supererò anche questo”.

Obbligato a saltare il supergigante in programma nella mattinata di domenica 6 marzo, il portacolori delle Fiamme Oro rientrerà in Italia per sottoporsi il giorno successivo alle visite della Commissione Medica della FISI la quale deciderà il piano di recupero da seguire.

© Riproduzione riservata

