Atalanta in giornata no, l'assenza del centravanti non può essere l'unica scusa - BergamoNews

Veramente una brutta Atalanta quella vista all’Olimpico e che, nonostante una Roma non particolarmente ispirata, esce sconfitta dalla sfida e viene raggiunta al quinto posto.

Ricordate la Dea pimpante di 5 giorni fa con la Samp? Ecco, quella di ieri è sembrata la brutta copia dell’altra. Nulla è andato per il verso giusto: giocatori molli, contrasti persi, passaggi sbagliati, insomma proprio una gara toppata.

Nei primi 20 minuti i giallorossi aggrediscono i nostri che sembrano totalmente incapaci di imbastire una manovra. Poi la partita si equilibra ma si capisce subito che la squadra che per prima riuscirà a segnare vincerà la gara. È così che su una palla persa da Pasalic parte un contropiede della Roma che Abraham finalizza.

La reazione atalantina non si vede anche perché la Roma gioca a chiudersi e ripartire in contropiede.

Dal grigiore generale del primo tempo non si salva nessuno. Il Gasp decide di inserire Muriel che non lascerà però il segno nella partita. Subito dopo entrano anche Malinovsky e Boga ma ad uscire non sarà uno spento Miranchuk ma inaspettatamente Koopmeiners, forse l’unico cervello in campo.

Fatto sta che nella ripresa la Dea tiene maggiormente le redini del gioco ma senza mai rendersi pericolosa. Anzi, a tratti i nerazzurri appaiono indisponenti, quasi mancanti della voglia di recuperare una partita con una squadra che onestamente non è apparsa superiore alla Dea.

Il nervosismo la fa da padrone con l’Atalanta che chiude in 10 per l’espulsione di de Roon, per proteste.

L’assenza di un vero centravanti non può essere la vera scusante per un match così al di sotto delle aspettative, oltretutto contro una diretta avversaria per l’Europa che ci ha preso 6 punti su 6.

Non voglio dare pagelle ai nerazzurri perché nessuno ha raggiunto la sufficienza, ma ciò che più lascia perplessi è l’atteggiamento dimostrato lungo tutto l’arco della gara.

Ho sentito commenti non troppo positivi sull’arbitraggio di Massa: il fischietto ligure non ci ha certo favoriti ma dare la colpa a lui per la sconfitta mi pare davvero non corretto.

E giovedì arriverà il Bayer Leverkusen che invece, nella Bundesliga, ha impattato sull’1 a 1 a Monaco col Bayern: dire che sarà una prova impegnativa è un eufemismo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!