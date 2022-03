Al bistrot di Brescia, dove si cena tra gli amici gatti - BergamoNews

Brescia, via Triumplina, due passi dalla stazione metropolitana Prealpino: i gatti sono benvenuti. Al ristorante.

Lo racconta BSNews annunciando che al Dr Cat Pet Lounge Bistrot si incontrano, mentre gironzolano liberi tra i tavoli, Attila, Torakiki, Romeo, Pöta, Carota, Bruschetta, Neve e Margot. Otto gatti dalle caratteristiche uniche: provengono da allevamenti selezionati in tutto il Nord Italia e due dal gattile. Animali scelti dal titolare del bistrot, Alessandro Selis, per il loro carattere affabile, quattrozampe che vivono a proprio agio in compagnia dell’essere umano, a cui piace giocare e farsi accarezzare (quando lo decidono loro però).

Così oltre ad hamburger, pinse romane, bistecche fiorentine, tartare, torte e pancake, i clienti, che stanno prenotando numerosi (soprattuto le donne), ricevono fusa e coccole in compagnia di amici speciali.

Coccole tante, ma niente flash, niente grida e bocconcini sottobanco: la Cat therapy richiede calma, gentilezza e rispetto.

