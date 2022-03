Storico trionfo europeo nella spada: oro per il giovane bergamasco Jacopo Rizzi - BergamoNews

Storico trionfo per la scherma bergamasca ai Campionati Europei Giovani e Cadetti in corso a Novi Sad.

Jacopo Rizzi ha infatti conquistato l’oro nella spada Under 17 regalando all’Italia l’undicesima medaglia della rassegna continentale al termine di una finale particolarmente avvincente.

Apparso particolarmente pimpante sin dalle fase a gironi dove si è imposto in cinque assalti su sei, il 16enne di Alzano Lombardo si è confermato anche negli incontri a eliminazione diretta superando in serie il ceco Matej Vachovec per 15-10 e l’ucraino Andriy Gumeniuk per 15-6.

In grado di aggiudicarsi per 15-9 il derby degli ottavi di finale con il ravennate Matteo Galassi, Rizzi si è garantito un posto sul podio grazie alla vittoria con il francese Nolan Wingerter per 15-8 al termine di un incontro condotto senza intoppi.

Lo stesso canovaccio si è ripetuto anche in semifinale nella quale il portacolori della Polisportiva Scherma Bergamo si è affermato per 15-11 sul norvegese Alexander Malvik al termine di un match che ha visto Rizzi condurre di misura prima di porre l’allungo decisivo durante l’ultima frazione.

Finale al cardiopalmo per l’allievo del maestro Francesco Calabrese che ha dovuto far i conti con gli attacchi dell’israeliano Alon Sarid, capace di sfruttare l’intraprendenza del giovane orobico e presentarsi all’ultima parte dell’incontro con tre stoccate di vantaggio.

Complice il sostegno dello staff tecnico rappresentato dai maestri Dago Tassinari e Francesco Leonardi, Rizzi ha messo in atto una rimonta entusiasmante che gli ha consentito di recuperare lo svantaggio accumulato e terminare la sfida decisiva con il punteggio di 15-14.

Top ten sfiorata invece per Giacomo Patrick Pietrobelli (Bergamasca Scherma) che ha concluso le proprie fatiche in quattordicesima posizione dopo esser stato sconfitto agli ottavi dal britannico Alec Brooke per 15-14.

