Un'Atalanta sbiadita cade a Roma: finisce 1-0, la decide Abraham - BergamoNews

Un’Atalanta sbiadita, poco cattiva e poco convinta cade 1-0 all’Olimpico e si fa agganciare in classifica. Alla Roma basta il gol di Abraham in contropiede per mettere al tappeto una formazione ospite che prova a crescere nel finale senza riuscire a ribaltare le sorti del match.

Primo tempo sottotono dei nerazzurri che faticano a mettere in difficoltà i ragazzi di Mourinho in grado di approcciare meglio l’incontro. In avvio buona chance per i giallorossi, colpo di testa di Mancini da calcio d’angolo ma Musso è super e con un gran colpo di reni salva in corner.

Al ventesimo buona occasione per la Dea che sfrutta un’indecisione della difesa capitolina e si fa vedere dalle parti di Rui Patricio con Demiral, conclusione smorzata e pericolo sventato. Poco dopo la mezz’ora ripartenza veloce dei padroni di casa innescata da Karsdorp, lancio per Zaniolo che mette la palla a terra, serve Abraham tra le maglie di Demiral e Palomino e l’inglese trafigge con facilità Musso.

Nella ripresa l’ingresso di Muriel non cambia il volto della squadra del Gasp. Freuler manca l’appuntamento con il gol dopo lo scambio magistrale nello stretto con Koopmeiners. Una parata importante di Rui Patricio salva il risultato.

Sugli sviluppi di un corner mischia in area e palla a Mancini che si coordina e calcia con il sinistro. Conclusione di poco alta sopra la traversa. Il forcing finale è affidato agli spunti di Boga palla al piede ma il match termina con l’espulsione di De Roon per proteste e la sconfitta della dea. Cartellino rosso nei minuti di recupero anche per Mkhitaryan costretto a lasciare il campo.

Roma-Atalanta 1-0, il film della partita

