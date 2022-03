Serata da dimenticare per Pasalic, Muriel ancora una volta non pervenuto - BergamoNews

Musso 6,5 : Prontissimo e caldo dopo un paio di minuti sul colpo di testa dell’ex Mancini a salvare in angolo. Incolpevole sul gol di Abraham, perfetto in uscita a terra ad anticipare Pellegrini in avvio di ripresa

Hateboer 5,5 : Ingaggia un duello fisico con Zalewski che soffre perché con Pessina non si creano le giuste geometrie. Non migliora nel secondo tempo.

Demiral 6 : Grande chiusura su Abraham al 20’ a bloccare l’autostrada che si era aperta verso Musso, non altrettanto attento sul gol del vantaggio della Roma.

Palomino 6,5 : Perde Mancini nell’azione iniziale a cui rimedia Musso, poco reattivo su Zaniolo nell’azione che porta all’assist per il gol di Abraham. Poi insegna le buone maniere allo stesso Zaniolo con una serie di interventi puliti a impedire scivolate di comode abitudini.

Djimsiti (36’2t) Sv

Zappacosta Sv : L’aria di Roma, dove aveva giocato poco, non gli fa bene. Esce presto per un disturbo all’occhio sinistro.

Pezzella (20’) 5,5 : Non si fa vedere, non attacca, rimane troppo passivo pur senza gravi errori

De Roon 5 : Solito lavoro da operaio, salvo diventare quadro direttivo della Fiat motori per aumentare i giri della corsa. Lavoro sporco su Mikitaryan senza riuscirà a prevalere, fino a cadere nel nervosismo finale che un implacabile Massa trasforma in cartellino rosso.

Freuler 5,5 : Il destro timido su assist di Koopmeiners all’inizio di ripresa è un gol sbagliato. Gioca tante palle senza mai trovare quella decisiva e perde il duello con la metà campo avversaria.

Pessina 5 : Largo sulla destra con Hateboer a supporto non crea mai la superiorità che si aspettava Gasp . A sinistra a vedersela con Karsdorp senza convincere dura un quarto d’ora nel secondo tempo.

Malinovskyi (15’2t) 5,5 : Non trova lo spazio che cerca per il tiro. Giallo da nervosismo.

Koopmeiners 5,5 : Spaventa subito Cristante costringendolo al giallo (9’), poi poco altro con giocate scontate.

Boga (15’2t) 5,5 : Poca convinzione, non incide, non riesce quasi maia creare la superiorità che ci. Si aspetta da lui.

Pasalic 5 : Troppe pause, giornata non proprio memorabile che per la pazienza di Gasperini dura un tempo

Muriel (1’2t) 5 : Lontano da una condizione fisica sufficiente per fare il Lucho che entrava e decideva le partite

Miranchuk 5,5 : Tocca a lui fare il falso nove, non sembra il più adatto. Prende una punizione al 40’ che senza Malinovskyi non vale. Con l’ingresso di Muriel si sposta a destra senza trovare lo spazio per incidere in zona gol.

Gasperini 5 : Omnia Romae cum pretio, a Roma tutto ha un prezzo, anche giocare a quattro dietro senza mai tirare in porta per tutto il primo tempo. I cambi questa volta non portano risultati, la squadra non alza mai i ritmi favorendo il gioco della Roma nel tenere il risultato, che vale l’aggancio in classifica.

