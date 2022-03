Poche nuvole e temperature in calo nel weekend - BergamoNews

Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli ci informa sul tempo che farà a Bergamo nel primo weekend di marzo.

ANALISI GENERALE

Lo spostamento dei massimi di pressione verso il Mare del Nord e la Scandinavia causa la discesa di aria fredda verso buona parte dell’Europa, coinvolgendo anche l’Italia nei prossimi giorni con temperature in calo. La nostra regione continuerà ad avere condizioni di tempo abbastanza stabile ancora per diversi giorni ma con temperature al di sotto delle medie stagionali.

Sabato 5 marzo 2022

Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso tra Prealpi e pianura centro-occidentale ma con tendenza a schiarite, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo poco nuvoloso ovunque con isolati annuvolamenti sulle Prealpi.

Temperature: Minime in lieve calo (0/3°C), massime in calo (9/11°C).



Domenica 6 marzo 2022

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo annuvolamenti sparsi in mattinata su Prealpi e pianura occidentale in graduale dissolvimento in giornata.

Temperature: Minime in calo (-2/+2°C), massime stazionarie (9/11°C).

Lunedì 7 marzo 2022

Tempo Previsto: Bel tempo su tutti i settori.

Temperature: Minime stazionarie (-2/+2°C), massime in lieve aumento (10/13°C).

